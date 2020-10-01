«Чебоксарские ястребы» не оставили «Русичам» шансов уже в первой половине встречи

Старт с явным преимуществом

В первом туре Суперлиги-2 «Чебоксарские Ястребы» победили курскую команду «Русичи», убив интригу еще в первой половине встречи

«Кто вмешается в спор «Чебоксарских Ястребов» и «Тамбова»?» — с таким заголовком на сайте Российской федерации баскетбола вышел материал, предварявший старт чемпионата России по баскетболу во втором дивизионе мужской Суперлиги. Отрадно наблюдать за тем, что нашей команде на турнире здесь придали особый статус. Отрадно, но не удивительно. «Ястребы» во главе с тренером Сергеем Худаевым это полностью заслужили, став сначала лидерами, а затем и победителями чемпионата, в прошлом сезоне завершившегося досрочно.

Убедительная победа

Первой командой, попытавшейся вмешаться в этот самый спор, и стал курский клуб «Русичи»: волею календаря он принимал на своей площадке чебоксарцев в первом туре Суперлиги-2. Борьба если и получилась, то явно не упорной. Первую четверть «Ястребы» выиграли с преимуществом в 10 очков, вторую — в 15.

Наивно было ожидать, что в оставшейся части игры умудренная победным опытом чебоксарская команда позволит сопернику отыграть 25 очков. В свой актив «Русичи» могут записать разве что четвертую четверть, которую они выиграли с разницей в четыре очка. Итоговый счет — 99:75 (26:16, 27:12, 30:27, 16:20) в пользу «Чебоксарских Ястребов». Самым результативным игроком нашей команды стал Евгений Богдан — 16 очков.

Ближайшая игра — дома

Следующий матч «Ястребы» проведут на своей площадке: 29 октября команда принимает соперников из «Барнаула». В первом туре «Барнаул» «вмешивался в спор» с тем самым «Тамбовом», но проиграл — 73:87. В день подписания данного номера в печать он должен сыграть с липецким клубом «МицуБаскет».

Структура чемпионата, с учетом того, что теперь команды играют не спаренные, а одиночные матчи, подразумевает для каждого из клубов по 20 игр регулярного чемпионата.

Кубковые баталии

Между тем «Ястребы» продолжают выступления в Кубке России. На стартовом этапе подопечные Сергея Худаева выиграли все четыре матча, заняли первое место в своей группе, оставив позади «Нижний Новгород-2», «Автодор Саратов-2», УНИКС-2 и «Самару-2». Все они представляют Единую молодежную лигу ВТБ.

В 1/16 финала мы должны были встретиться с ЦСКА-2 (Суперлига-1), но из-за вспышки коронавируса в составе москвичей они сыграть не смогли: в следующий круг «Ястребы» прошли автоматически.

Следующим соперником нашей команды стал выступающий в Суперлиге-1 «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды Свердловской области. Дома чебоксарцы уступили 86:94, второй матч пройдет 25 октября на паркете «Темпа».

В одном из ближайших номеров «Советской Чувашии» выйдет интервью с главным тренером «Чебоксарских Ястребов» Сергеем Худаевым.

СЕРГЕЙ ХУДАЕВ, главный тренер БК «Чебоксарские Ястребы»: «Начало сезона, я бы сказал, прошло удачно. Игру в Курске команда провела уверенно. Все поставленные задачи игроки выполнили, команда хорошо сыграла три четверти, в четвертой маленько расслабилась. Но в результате победила с разницей в 24 очка.

Я считаю, на выезде это хороший показатель. Задачи на сезон стоят попасть в призеры чемпионата. Система розыгрыша сложная, команды в рамках тура проводят по одной игре. Теперь каждая игра на вес золота, что добавляет ответственности».

Фото пресс-службы БК «Чебоксарские Ястребы»

Сергей Худаев (крайний слева) доволен ходом победной игры с клубом «Автодор Саратов-2» в Кубке России.