Спортсмены Чувашии будут готовиться к соревнованиям в составе российских сборных

С 25 октября на подмосковной базе «Новогорск» начнутся тренировки сборной России по самбо. Взрослый и юниорский составы национальной сборной проведут сбор в рамках подготовки к чемпионату и первенству мира по самбо.

Вызов в состав главной команды страны получили и спортсменки из нашей республики. Свое мастерство на подмосковной базе «Новогорск» будут оттачивать Елена Бондарева, Вера Лоткова и Татьяна Федорова. Чемпионат и первенство мира по самбо с участием самбисток из Чувашии должен пройти с 3 по 9 ноября в сербском городе Нови-Сад.

В Подмосковье готовятся сейчас к новым стартам и гимнасты из Чувашии Владислав Поляшов и Елена Герасимова. Вместе с коллегами по сборной они тренируются на базе «Озеро Круглое».

Фото cap.ru

Путевку на чемпионат мира наши самбистки получили благодаря успешным выступлениям на чемпионате России по самбо, который в этом году впервые прошел в Чебоксарах.