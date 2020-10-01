Еще 43 кафе и ресторана проверили на предмет использования кальянов

Нарушителей предоставления услуг, связанных с курением кальянов, выявляют профилактические рейды по кафе и ресторанам Чувашии. На прошлой неделе 6 мобильных групп проверили 43 организации. Нарушения выявлены в трех из них. Об этом 19 октября доложил Главе Чувашии Олегу Николаеву заместитель министра внутренних дел по Чувашской Республике Сергей Белоконь на еженедельном совещании в Доме Правительства.

Ранее проверке на предмет употребления кальянов подверглись 33 организации. В четырех из них обнаружены нарушения.

«Обязательно эту работу нужно продолжить, потому что это — требование федерального законодательства. Кроме того, это комфорт посетителей, которые приходят не для того, чтобы дышать вот таким воздухом, а хотят совершенно иным образом провести свой день», — прокомментировал доклад Олег Николаев.

Напомним, что в прошлый понедельник руководитель региона поручил провести рейды на предмет курения кальянов в ресторанах.