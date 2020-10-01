Олег Николаев рекомендовал воздержаться от проведения свадеб и банкетов

В Чувашии продолжается рост заражений коронавирусом. На заседании оперативного штаба Глава Чувашии отметил, что пренебрежение профилактическими мероприятиями приводит к возникновению локальных очагов вспышек инфекции, как это произошло в Калининском психоневрологическом интернате в Вурнарском районе.

В настоящее время ситуацию удалось локализовать, но Олег Николаев еще раз обозначил важность соблюдения санитарных требований. «Прежде всего, это входной фильтр, ношение масок, социальное дистанцирование и, конечно же, дезинфекция в соответствии с теми стандартами, которые дают нам врачи», – подчеркнул он.

Чтобы нивелировать возможные вспышки инфекции в будущем, руководитель региона предложил рекомендовать предприятиям общественного питания воздержаться от проведения банкетов, свадеб и поминальных обедов.