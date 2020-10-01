Врачи накопили опыт, но и нам надо поберечься

Ковид-19 продолжает атаковать

Осень, пора традиционных простудных заболеваний, подкидывает дополнительную нагрузку поликлиникам и стационарам. Но если в прошлом году к этим сезонным трудностям мы относились философски — не в первый раз, переживем в обычном режиме, то теперь при малейшем недомогании начинаем паниковать: вдруг это коронавирус и пневмония?

При тяжелом течении ковида-19 пациентов госпитализируют в БСМП и Госпиталь ветеранов войн. При состоянии средней тяжести больных помещают в стационар Городского клинического центра. Разговариваем с главным врачом лечебного учреждения Еленой Майоровой, и первый вопрос — насколько тяжело было переходить на новые условия работы и переоборудовать стационар?

Оказывается, больница, состоящая из нескольких корпусов, часть из которых соединена переходами, самая удобная для лечения инфекционных заболеваний. Не пришлось врезать новые двери, перестраивать входную группу, переходы легко преобразовались в «чистые», буферные и «красные» зоны. С коллективом тоже проблем не возникло: медики в возрасте ушли на больничные листы, кто-то решил отправиться на пенсию, а те, кто остался, самоотверженно отдался работе. Медсестры и доктора постоянно подстраховывают друг друга, помня, что усталость и невнимательность могут обернуться заболеваниями среди персонала.

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Сейчас всех интересует, пошла уже вторая волна ковида-19 или еще первая не закончилась? Елена Степановна считает, что вопрос про «волны» это скорее к эпидемиологам. Она же руководитель больницы и практикующий врач, поэтому может рассказать предметно о том, что сейчас число пациентов увеличилось, если сравнивать с августом, который оказался самым спокойным месяцем. Стационар ГКЦ рассчитан на 150 человек, везут сюда пациентов из всех районов республики, конечно, мест будет не хватать, если всех лечить исключительно в стационаре. Больных с легкой степенью заболевания без пневмонии или с поражением легких до 25%, как правило, не госпитализируют, и в этом есть своя логика. Сейчас доступны препараты, которые можно принимать дома, по расписанной врачом схеме, и такие пациенты успешно выздоравливают. На вопрос, может ли человек самостоятельно отличить легкое течение болезни от тяжелого, следует объяснение: этим должен заниматься доктор, а не сам больной.

Дело в том, что симптомы гриппа или другой вирусной инфекции могут быть очень похожи. При гриппе болят суставы и мышцы. Боли в спине бывают при самых разных недугах, например, при поражении почек. Головная боль — это вообще случается у каждого второго при обычном ОРВИ, но она же может быть признаком инсульта. Обоняние у некоторых людей пропадает при любом насморке. Поэтому при ухудшении самочувствия нужно не гадать, что произошло, выискивая симптомы в интернете, а обратиться к врачу. И не надо переживать, что у вас пропустят что-то серьезное, потому что если полгода назад участковые терапевты (и не только они) были растеряны и, случалось, затруднялись с диагнозом, то сейчас у них наработался довольно большой опыт, и проблем с диагностикой уже не возникает.

Доктор при принятии решения учитывает самые многочисленные нюансы: сопутствующие заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет, большая масса тела с нарушением обмена веществ, заболевания сердца и легких. При «букете» заболеваний иногда считает необходимым подстраховаться и дает направление в стационар.

Правда, очень часто пациенты, которые настаивали на госпитализации, уже на третий день возмущаются строгостью больничного режима: на прогулку не выйти, домой не отпроситься, находиться можно только в палате, чтобы выйти в коридор, нужно надеть маску. Они просят докторов их выписать на родной диванчик. Дома болеть, несомненно, комфортнее: не надо делить палату с посторонними людьми, которые могут всю ночь храпеть или кашлять. Можно смотреть по телевизору любимые программы, принимать душ, болтать по телефону, никому не мешая…

Но мы ведь, как всегда, бросаемся из крайности в крайность. Кто-то истерично требует положить его в стационар уже при легком насморке, а кто-то уверен, что и без больницы можно обойтись, несмотря на катастрофически ухудшающееся состояние. Поэтому надо понимать — если температура выше 39 градусов более четырех-пяти дней, а частота дыхания в покое больше 25, и врач настойчиво предлагает ехать в стационар, то тут уже не до «капризов».

Елена Майорова сама дежурит в «красной зоне», и нередко сталкивается с теми людьми, кто до последнего сидел дома в надежде, что как-нибудь само пройдет. К счастью, сейчас появился опыт лечения ковида-19, есть все необходимые препараты, намного реже приходится использовать аппарат ИВЛ, который она считает «жестом отчаяния»: ведь ИВЛ не лечит, а только дает шанс на выздоровление. Здесь есть своя реанимация, поэтому пациентов, как правило, не перевозят в другие больницы, а при необходимости уточнить терапию приглашают специалистов на консилиум из других лечебных учреждений. Но стоит ли говорить, что самолечение может обернуться не просто тяжелым трудом медиков, но и непоправимыми потерями для здоровья?

Историй, подтверждающих, что вирус крайне коварен и непредсказуем, здесь накопилось за полгода достаточно. Одна из них: в большой семье живут родители с двумя детьми и бабушкой. Родители заболели и были госпитализированы. А дети-старшеклассники остались дома с бабушкой на изоляции. Конечно, больше всего переживаний было по поводу пожилой женщины из группы риска: дети большей частью болеют либо легко, либо вообще бессимптомно. Тесты в ту пору готовились долго, и когда выяснилось, что и у детей, и бабушки они оказались отрицательными, все с облегчением выдохнули.

Родителей доктора вылечили, прошло некоторое время и в семье решили сделать анализы на антитела. Они показали, что титры антител довольно высокие не только у переболевших родителей, но и у их детей. А вот у бабушки их нет. Женщина из группы риска умудрилась не подхватить вирус, и до сих пор чувствует себя замечательно.

Вывод можно сделать только один: паниковать нет причин, но и легкомысленно относиться к своему здоровью тоже ни к чему. Маски в людных местах все-таки снижают вирусную и бактериальную нагрузку, потому что кроме возбудителя ковида-19 сейчас циркулирует много других. И есть смысл поберечься.

КСТАТИ «Работаем напряженно, но штатно…» Кроме новой коронавирусной инфекции, которая активизировалась с наступлением осени, не сдаются и другие возбудители вирусных и бактериальных пневмоний. В наступающем эпидсезоне гриппа могут понадобиться дополнительные мощности для лечения жителей республики. Поэтому в филиале БСМП, который больше известен как клиника «Северная», прошла полная санитарная обработка и теперь стационар готов работать в режиме ковид-госпиталя. Республика получила дополнительные 140 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в БСМП 542 койки. С начала пандемии уже пролечено шесть тысяч человек.

«Проведено более 300 дополнительных точек подачи кислорода, закуплено 88 аппаратов ИВЛ, 40 аппаратов слежения, реанимационные кровати и так далее. В настоящее время мы полностью оснащены средствами индивидуальной защиты и в достаточном количестве всеми лекарствами, больница работает напряженно, но штатно», — определил готовность БСМП к новому эпидсезону главный врач медицинского учреждения Ильдар Абызов.

Фото Алены Оленовой

Медики уже наработали опыт лечения новой инфекции, но все равно каждый день — это настоящая борьба за здоровье и жизнь пациентов.