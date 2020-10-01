Врачи накопили опыт, но и нам надо поберечься

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ковид-19 продолжает атаковать

Осень, пора традиционных простудных заболеваний, подкидывает дополнительную нагрузку поликлиникам и стационарам. Но если в прошлом году к этим сезонным трудностям мы относились философски — не в первый раз, переживем в обычном режиме, то теперь при малейшем недомогании начинаем паниковать: вдруг это коронавирус и пневмония?
При тяжелом течении ковида-19 пациентов госпитализируют в БСМП и Госпиталь ветеранов войн. При состоянии средней тяжести больных помещают в стационар Городского клинического центра. Разговариваем с главным врачом лечебного учреждения Еленой Майоровой, и первый вопрос — насколько тяжело было переходить на новые условия работы и переоборудовать стационар?
Оказывается, больница, состоящая из нескольких корпусов, часть из которых соединена переходами, самая удобная для лечения инфекционных заболеваний. Не пришлось врезать новые двери, перестраивать входную группу, переходы легко преобразовались в «чистые», буферные и «красные» зоны. С коллективом тоже проблем не возникло: медики в возрасте ушли на больничные листы, кто-то решил отправиться на пенсию, а те, кто остался, самоотверженно отдался работе. Медсестры и доктора постоянно подстраховывают друг друга, помня, что усталость и невнимательность могут обернуться заболеваниями среди персонала.

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Сейчас всех интересует, пошла уже вторая волна ковида-19 или еще первая не закончилась? Елена Степановна считает, что вопрос про «волны» это скорее к эпидемиологам. Она же руководитель больницы и практикующий врач, поэтому может рассказать предметно о том, что сейчас число пациентов увеличилось, если сравнивать с августом, который оказался самым спокойным месяцем. Стационар ГКЦ рассчитан на 150 человек, везут сюда пациентов из всех районов республики, конечно, мест будет не хватать, если всех лечить исключительно в стационаре. Больных с легкой степенью заболевания без пневмонии или с поражением легких до 25%, как правило, не госпитализируют, и в этом есть своя логика. Сейчас доступны препараты, которые можно принимать дома, по расписанной врачом схеме, и такие пациенты успешно выздоравливают. На вопрос, может ли человек самостоятельно отличить легкое течение болезни от тяжелого, следует объяснение: этим должен заниматься доктор, а не сам больной.
Дело в том, что симптомы гриппа или другой вирусной инфекции могут быть очень похожи. При гриппе болят суставы и мышцы. Боли в спине бывают при самых разных недугах, например, при поражении почек. Головная боль — это вообще случается у каждого второго при обычном ОРВИ, но она же может быть признаком инсульта. Обоняние у некоторых людей пропадает при любом насморке. Поэтому при ухудшении самочувствия нужно не гадать, что произошло, выискивая симптомы в интернете, а обратиться к врачу. И не надо переживать, что у вас пропустят что-то серьезное, потому что если полгода назад участковые терапевты (и не только они) были растеряны и, случалось, затруднялись с диагнозом, то сейчас у них наработался довольно большой опыт, и проблем с диагностикой уже не возникает.
Доктор при принятии решения учитывает самые многочисленные нюансы: сопутствующие заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет, большая масса тела с нарушением обмена веществ, заболевания сердца и легких. При «букете» заболеваний иногда считает необходимым подстраховаться и дает направление в стационар.
Правда, очень часто пациенты, которые настаивали на госпитализации, уже на третий день возмущаются строгостью больничного режима: на прогулку не выйти, домой не отпроситься, находиться можно только в палате, чтобы выйти в коридор, нужно надеть маску. Они просят докторов их выписать на родной диванчик. Дома болеть, несомненно, комфортнее: не надо делить палату с посторонними людьми, которые могут всю ночь храпеть или кашлять. Можно смотреть по телевизору любимые программы, принимать душ, болтать по телефону, никому не мешая…

Фото Максима Васильева: В закрытом помещении у любого вируса больше шансов попасть в организм, чем на улице. Поэтому в транспорте, магазинах и прочих общественных местах не следует пренебрегать защитной маской.

Но мы ведь, как всегда, бросаемся из крайности в крайность. Кто-то истерично требует положить его в стационар уже при легком насморке, а кто-то уверен, что и без больницы можно обойтись, несмотря на катастрофически ухудшающееся состояние. Поэтому надо понимать — если температура выше 39 градусов более четырех-пяти дней, а частота дыхания в покое больше 25, и врач настойчиво предлагает ехать в стационар, то тут уже не до «капризов».
Елена Майорова сама дежурит в «красной зоне», и нередко сталкивается с теми людьми, кто до последнего сидел дома в надежде, что как-нибудь само пройдет. К счастью, сейчас появился опыт лечения ковида-19, есть все необходимые препараты, намного реже приходится использовать аппарат ИВЛ, который она считает «жестом отчаяния»: ведь ИВЛ не лечит, а только дает шанс на выздоровление. Здесь есть своя реанимация, поэтому пациентов, как правило, не перевозят в другие больницы, а при необходимости уточнить терапию приглашают специалистов на консилиум из других лечебных учреждений. Но стоит ли говорить, что самолечение может обернуться не просто тяжелым трудом медиков, но и непоправимыми потерями для здоровья?
Историй, подтверждающих, что вирус крайне коварен и непредсказуем, здесь накопилось за полгода достаточно. Одна из них: в большой семье живут родители с двумя детьми и бабушкой. Родители заболели и были госпитализированы. А дети-старшеклассники остались дома с бабушкой на изоляции. Конечно, больше всего переживаний было по поводу пожилой женщины из группы риска: дети большей частью болеют либо легко, либо вообще бессимптомно. Тесты в ту пору готовились долго, и когда выяснилось, что и у детей, и бабушки они оказались отрицательными, все с облегчением выдохнули.
Родителей доктора вылечили, прошло некоторое время и в семье решили сделать анализы на антитела. Они показали, что титры антител довольно высокие не только у переболевших родителей, но и у их детей. А вот у бабушки их нет. Женщина из группы риска умудрилась не подхватить вирус, и до сих пор чувствует себя замечательно.
Вывод можно сделать только один: паниковать нет причин, но и легкомысленно относиться к своему здоровью тоже ни к чему. Маски в людных местах все-таки снижают вирусную и бактериальную нагрузку, потому что кроме возбудителя ковида-19 сейчас циркулирует много других. И есть смысл поберечься.

КСТАТИ
«Работаем напряженно, но штатно…»
Кроме новой коронавирусной инфекции, которая активизировалась с наступлением осени, не сдаются и другие возбудители вирусных и бактериальных пневмоний. В наступающем эпидсезоне гриппа могут понадобиться дополнительные мощности для лечения жителей республики. Поэтому в филиале БСМП, который больше известен как клиника «Северная», прошла полная санитарная обработка и теперь стационар готов работать в режиме ковид-госпиталя. Республика получила дополнительные 140 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в БСМП 542 койки. С начала пандемии уже пролечено шесть тысяч человек.
«Проведено более 300 дополнительных точек подачи кислорода, закуплено 88 аппаратов ИВЛ, 40 аппаратов слежения, реанимационные кровати и так далее. В настоящее время мы полностью оснащены средствами индивидуальной защиты и в достаточном количестве всеми лекарствами, больница работает напряженно, но штатно», — определил готовность БСМП к новому эпидсезону главный врач медицинского учреждения Ильдар Абызов.

 

Фото Алены Оленовой
Медики уже наработали опыт лечения новой инфекции, но все равно каждый день — это настоящая борьба за здоровье и жизнь пациентов.

Опубликовано: 14 октября 2020 г.


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