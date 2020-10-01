Новости районов короткой строкой

Вывели карпа, потушили батут…

В ПОРЕЦКОМ РАЙОНЕ в рыбоводном хозяйстве вывели новый кросс (от ред. — гибрид) карпа. У нового сурского карпа превосходные вкусовые качества, зеркальный чешуйный покров и мало костей, из-за чего рыба уже пользуется хорошим спросом, сообщают в администрации района.

В КОЗЛОВКЕ возле одного из магазинов сгорел детский надувной игровой комплекс. Как сообщает ГКЧС Чувашии, пожар произошел 6 октября в 23.00. К счастью, в это время батут уже не использовался, так что обошлось без жертв и пострадавших. Причина возгорания устанавливается.

В ШУМЕРЛИНСКОМ РАЙОНЕ в деревне Малые Туваны открыли памятник воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны. На плитах монумента увековечены 84 фамилии. Идея установить памятник принадлежит селянам.

В ЯДРИНСКОМ РАЙОНЕ жители деревни Кудаши написали коллективное письмо в администрацию района: благодарили за ремонт щебеночной автодороги. О хорошей дороге они мечтали чуть ли не с прошлого века. Наконец-то были выделены деньги из районного бюджета. Строители не только отремонтировали дорогу, но и заровняли колдобины по центральной улице.

В ВУРНАРАХ сотрудники фирмы «Август» высадили рябиновую аллею вдоль новой пешеходной дороги поселка. 110 саженцев для этого благого дела безвозмездно предоставило Вурнарское лесничество.