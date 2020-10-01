Легкоатлеты Чувашии стали призерами чемпионата России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Соревнования в г. Сочи собрали на этой неделе около 350 сильнейших легкоатлетов с ПОДА из 49 регионов страны. В состязаниях на базе спорткомплекса «Юность» разыгрывают награды национального чемпионата в гладком беге, смешанной эстафете, метании клаба, диска и копья, толкании ядра, прыжках в высоту и длину и тройном прыжке.

В первый соревновательный день спортсмены Чувашии выиграли одну золотую и две серебряные награды. Чемпионкой России — 2020 стала заслуженный мастер спорта России Елена Иванова, одержавшая уверенную победу в беге на 100 метров. Ее результат — 15,30 секунды.

Серебряным призером национального чемпионата стал мастер спорта России Константин Репин. С результатом 12,71 секунды он показал второй результат в старте на 100 метров. Еще одно «серебро» положил в копилку сборной Чувашии Иван Скрынник, метнувший диск на 41,03 метра.

Серебрянный призер чемпионата России Иван Скрынник недавно получил звание «Мастер спорта России международного класса».

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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Александра Козлова стала абсолютной победительницей первенства России по тяжелой атлетике.

В рывке воспитанница чебоксарской спортивной школы имени Валериана Соколова в весовой категории до 59 кг показала результат 84 кг. Во втором упражнении — толчке — спортсменка подняла 101 кг. А в сумме двоеборья результат подопечной заслуженного тренера России Геннадия Иванова — 185 кг.

КОНКУР. Воспитанницы чувашской школы конного спорта завоевали пять медалей.

Больше всего наград на чемпионате и первенстве Республики Татарстан по конкуру — два «серебра» и «бронза» — на счету Валерии Якимовой, выступившей на лошади Проф де Стенде. Серебряным призером соревнований стала Виктория Протапович, бронзовым — Екатерина Селезнева. Всего в течение четырех дней наездники покоряли 9 маршрутов с высотой препятствий от 90 до 140 см.

ФРИСТАЙЛ. На тренировку в Швейцарию.

Лидеры сборной Чувашии и России Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев отправились на тренировочные сборы в Альпы. Вместе с другими членами сборной команды страны тренироваться они будут в городе Саас-Фее до 27 октября, сообщают в Минспорта Чувашии. Сопровождает спортсменов старший тренер национальной сборной, наш земляк Никита Васильев. По его словам, для спортсменов и тренеров этот выезд стал первым «снежным» мероприятием в нынешнем сезоне. Он также сообщил, что наши ребята отмечают высокий уровень тренировочной базы и качество трасс.