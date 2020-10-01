Органы власти Чувашии возобновили прием граждан по личным вопросам

Руководители органов исполнительной власти Чувашской Республики объявили, что возобновляют прием граждан по личным вопросам по предварительной записи.

В октябре принимают министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов (12.10.2020), руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики Константин Викторов (19.10.2020) и руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова (26.10.2020).

Запись идет заранее по телефонам 39-36-43, 64-20-09, 62-34-53. Приемная находится по адресу: г. Чебоксары, пл. Республики, д. 2, каб. 105. Время приёма: 16.00 – 18.00 час.