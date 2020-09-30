«Продолжаем работать, применяя лучшие практики…»

Готов ли регион «маневрировать» средствами нацпроекта?

На днях в режиме видеоконференцсвязи состоялось расширенное заседание президиума Госсовета. Президент страны Владимир Путин напомнил, что, несмотря на сложности из-за коронавируса, необходимо продолжать реализацию нацпроектов, и никакие обстоятельства выполнению планов мешать не должны. Он также добавил, что уже в следующем году по каждой из национальных целей должен быть «качественный результат». О том, какие задачи в связи с поручениями Президента наметил для себя Глава Чувашии Олег Николаев, — в сегодняшнем интервью.

— На заседании Владимир Путин заявил о необходимости нарастить объемы строительства в стране и не допустить необоснованного роста цен на жилье. Какие шаги будут приняты региональными властями, чтобы достичь этих целей? Сохранится ли баланс между ценой и предложением на рынке жилья?

— Строительной отрасли, и особенно строительству жилья в республике, как одному из приоритетных направлений, уделяется особое внимание органов власти Чувашии. Это является локомотивом развития экономики, что подчеркивает и Президент страны. В то же время строительство жилья — один из главных факторов улучшения качества жизни населения.

Очевидно, в этом вопросе определяющее значение имеет несколько составляющих. Это и доступность жилья, которая тоже складывается из ряда факторов: например, наличие свободного жилья в городах или районах республики. Это и цена, а также те финансовые инструменты, которые позволяют людям приобрести жилье. Наша главная задача здесь — обеспечить стабильность цены. И первые шаги со стороны правительства Чувашии, органов государственной и муниципальной власти — предоставление земель для комплексной застройки, решение вопросов по обеспечению инфраструктурой этих территорий. Ведь если эти затраты будет нести застройщик, то в конечном счете это все отразится на стоимости квадратного метра. Поэтому эти направления деятельности лежат в рамках наших полномочий, и только за счет них мы сможем существенно регулировать стоимость жилья на рынке.

Предстоит решить и ряд других вопросов, например, в части административных барьеров, скажем, когда идут процессы согласования организациями строительного процесса, важно, чтобы это происходило в минимальные сроки и чтобы были минимальные поборы на различных этапах этого процесса…

— У республики есть положительные примеры — микрорайон «Новый город» в столице Чувашии, и в центре Чебоксар есть районы, которые комплексно застраиваются и благоустраиваются. То есть в этом направлении и продолжаем работать?

— Несомненно, эта практика будет продолжена. В таких микрорайонах создается комфортное пространство, строится жилье с учетом современных стандартов. К тому же застройщики разрабатывают проектно-сметную документацию на обустройство социальных и культурных объектов. При этом государство несет затраты на обеспечение инфраструктуры, в том числе в рамках реализации федеральных программ. Будем работать в этом ключе. Также ему показали работу прессовочного станка и представили выставку готовых изделий предприятия — как военного, так и гражданского назначения.

В планах также застраивать участки под индивидуальное жилье. Это направление имеет достаточно хорошие перспективы. Еще один вектор — застройка старых микрорайонов в рамках ликвидации аварийного жилья. Применяя лучшие практики, мы сможем не только ликвидировать старый жилой фонд, но и создать дополнительные объемы жилья, современные общественные пространства в этих микрорайонах. Все это в целом позволит решить главные задачи развития жилищного строительства республики.

— На заседании обсуждалась также возможность позволить регионам «маневрировать» средствами нацпроекта. Какие задачи удалось бы успешно решить, появись такая возможность уже сейчас?

— Это действительно важный инструментарий. Причем эффективность такого подхода уже была проверена во время действовавших в регионе ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Потому что ровно в тот период оперативно были приняты решения по переброске средств с одного направления на другое с тем, чтобы решать возникающие проблемы в связи с обострением ситуации. Безусловно, чтобы исключить возможные нарушения по эффективному использованию выделяемых средств, нужен контроль. И в этом плане достаточно результативный механизм взаимодействия между центром и регионом показали штабы, как федеральные, так и региональные. На них обсуждались самые актуальные вопросы, в том числе принимались решения по переброске средств. Во-первых, это оперативно, так как исключается большая процедура разработки нормативных документов по внесению изменений, их согласование и так далее. А во-вторых, обеспечивается достаточно жесткий контроль через широкое профессиональное обсуждение. Ну и главное, происходит корректировка индикаторов и целевых показателей, важно, чтобы при этом они не ухудшались.

— Получается некая вертикальная связка: федеральный штаб, который направляет, и региональный штаб, который принимает решения, уже исходя из ситуации в субъекте…

— Совершенно верно. Все нацпроекты — вертикально интегрированные и идут по принципу софинансирования федеральных и региональных средств. По соответствующим направлениям под руководством вице-премьеров Российской Федерации организованы были штабы, и они оперативно, исходя из анализа текущей ситуации, вырабатывали конкретные решения по изменению ранее запланированных процессов. При этом принимаемые решения на тот момент повышали эффективность использования средств, которые срочно нужно было перенаправить пусть и немного в другое русло, но в целом — в рамках тех задач, что были предусмотрены.

— По сути посыл, который был актуален в ситуации с коронавирусом, о том, что регионам необходимо ориентироваться на внутреннюю ситуацию, действенен и в рамках реализации нацпроектов?

— Ситуация с пандемией показала, что в нашей большой стране важно иметь возможность действовать дифференцированно, исходя из ситуации в том или ином регионе. И те полномочия, которые были предоставлены Президентом главам субъектов Российской Федерации, естественно при активном взаимодействии с территориальными органами, позволили выработать эффективные меры, которые помогли, с одной стороны, противостоять распространению новой коронавирусной инфекции, а с другой — поддерживать экономическое развитие. Таким образом, решалось множество задач. Автоматически вырабатывались и новые инструментарии взаимодействия, в том числе дистанционного, которое ранее, может, и использовалось, но не так активно. Такого рода навыки взаимодействия, дифференцированные подходы в принятии решений, на мой взгляд, эффективны и в реализации нацпроектов.

— Владимир Путин обозначил, что нацпроекты продлеваются до 2030 года. Но при этом то, что запланировано сделать до 2024 года, должно быть выполнено. Соответственно и в Чувашии должны появиться новые цели. Какими они будут?

— Уверен, те показатели, что будут достигнуты к 2024 году, станут базой для новых высот. При этом резкой смены направлений не будет. Все же потребности человека в целом не так сильно меняются. А вот в плане организации нашей жизнедеятельности, думаю, грядут перемены. Поэтому наша задача — за счет цифровизации и технологизации, в том числе процессов государственного управления, очень аккуратно и адекватно менять подходы в нашей работе, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно использовать новые наработки, с другой — минимизировать риски, ну и, конечно, реализовывать задачи, поставленные Президентом.

— По большому счету, цели останутся те же — качественное образование, медицина, возможности для реализации, но изменятся подходы к их достижению…

— Вполне возможно, что через пять лет будут в большей мере востребованы дистанционные формы образования, трудоустройства. У людей появится потребность выбирать условия проживания, например, исходя из экологической обстановки, комфортной среды. Возможно, к тому времени будет более востребовано арендное жилье. А это говорит о том, что нужно развивать это направление. Уверен, будут развиваться и другие процессы. И тут важно, как это принято говорить, быть в тренде и оперативно реагировать на возникающие вопросы.

Записал Александр Кузин

Фото kremlin.ru

Рабочая встреча руководителя региона с Президентом страны в реальном формате прошла в январе этого года, когда Владимир Путин назначил Олега Николаева врио Главы Чувашии. Теперь совещания с российским лидером проходят в режиме видеоконференц-связи.