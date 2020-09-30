Телефонные мошенники обманули продавца цветов

Продажа авторских букетов цветов через интернет обернулась для чебоксарца, разместившего объявление в Сети, обманом. Как сообщает пресс-служба МВД по Чувашии, незнакомец, представившись госслужащим, попросил доставить цветы в здание одной из госслужб в центре Чебоксар в подарок коллеге. В ходе разговора он убедил продавца заодно перевести ему 15 тысяч рублей, пообещав при встрече вернуть затраченную сумму. Доверчивый продавец выполнил просьбу собеседника. То, что его обманули, он понял только, когда привез букет в учреждение. Сотрудник охраны сообщил, что никто из сотрудников цветов не заказывал.