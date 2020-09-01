Музыка от робота и комикс как искусство

Послушать и поспорить о творчестве в современном мире можно будет в Чебоксарах

Что такое современная электронная музыка? Можно ли считать комиксы искусством? Зачем детям в музей? На эти и многие другие вопросы ответят известные профессионалы из разных сфер культуры в рамках дискуссионного проекта «Культура 2.0». В Чебоксары они приедут 1 и 2 октября.

Новейшие технологии и виртуальное пространство интересны, прежде всего, молодому поколению. 1 октября программа «Культуры 2.0» в Чебоксарах начнется с дискуссии «Дети в музее». Может ли интернет в полной мере заменить ребенку поход в музей? И как привить любовь к искусству детям в раннем возрасте? На эти вопросы будут искать ответы участники дискуссии: специалист отдела детского образовательного центра при музее-заповеднике «Петергоф» Валерия Менг, сотрудник Центра эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» при Пушкинском музее Наталия Кузнецова, куратор Музея русского импрессионизма Елена Шарова, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В дискуссии «Музыка и технологии» примут участие композитор, преподаватель Санкт-Петербургской государственной консерватории Антон Танонов, основатель собственного музыкального лейбла Илья Пучеглазов, музыкант Виталина Стрекалова. Создание музыки искусственным интеллектом, снижение времени и расходов на творческий процесс, электронное звучание — главные тенденции музыкальной индустрии сегодня. Какова роль современных технологий в развитии музыки и молодых музыкальных направлений? Кто сегодня сочиняет музыку, робот или человек? Музыканты и композиторы приглашают к обсуждению этих вопросов.

В этом году Открытый лекторий запустил новое молодежное направление — «Культура 2.0 Zoom», которое помогает подросткам разобраться в особенностях современных профессий сферы культуры. Представители творческих сфер рассказывают о своем пути, раскрывают профессиональные секреты и делятся мыслями о том, как технологии меняют их деятельность.

2 октября Открытый лекторий продолжит свои мероприятия на площадке Национальной библиотеки Чувашии. Участники «Культуры 2.0 Zoom» в Чебоксарах смогут больше узнать об актуальной творческой профессии — комиксист. Профессия художника комиксов получила распространение лишь в XX столетии, в период расцвета искусства создания рассказов в картинках. Сегодня работа комиксиста состоит не только в создании визуальных образов или графического романа, но и в умении рассказать историю. Спикер паблик-тока «Кто такой комиксист?» расскажет, с чего начинался его профессиональный путь, как можно привлечь внимание к своей работе и начать зарабатывать на своих произведениях.

Тема рисованных историй будет иметь продолжение в дискуссии «Комиксы — это искусство?». Художник-график Юлия Блюхер и заведующий «Центром рисованных историй и изображений» Александр Кунин расскажут о различных жанрах комикса, о том, как изменилась индустрия за последнее десятилетие, какое будущее ее ждет.

СПРАВКА «СЧ» «Культура 2.0» — ключевой проект образовательного блока программы Санкт-Петербургского международного культурного форума. Дискуссии Открытого лектория традиционно касаются новейших технологий в культуре и их влияния на перспективы развития культурных индустрий. В этом году проект с большим успехом провел несколько сессий в Сыктывкаре и в Ульяновске, а теперь приезжает в Чебоксары. Все мероприятия Открытого лектория пройдут бесплатно на площадке Национальной библиотеки Чувашии. Обязательна регистрация: https://culture2-0.timepad.ru/events/. Прямые трансляции дискуссий также будут доступны на официальном сайте форума и в группе ВКонтакте.

Сергей Андреев

фото ruroditel.ru