Соцпакет — деньгами или услугами?

Каждому федеральному льготнику до конца сентября нужно вспомнить, в каком виде он получает социальный пакет: деньгами или в виде услуг. И решить, что будет выгоднее на следующий год. Если все устраивает, то ничего делать не надо, а вот если уже отказывались от услуг в натуральном виде, то подумать — может быть, следует подать заявление в отделение Пенсионного фонда по месту жительства и начать получать их вместо денег?

Соцпакет состоит из трех частей: лекарственной, санаторно-курортной и транспортной. Распорядиться можно как полным соцпакетом, так и любой из частей по отдельности. Например, получать деньги вместо санаторно-курортных или транспортных услуг.

Пожилым людям обычно Минздрав страны рекомендует не отказываться от лекарственной части в размере 860,6 рублей. Потому что лекарства по рецептам врача при хронических заболеваниях, например, сахарном диабете, стоят дороже. Также надо учитывать, что сегодня относительно здоровый пожилой человек может в течение года серьезно заболеть. В таком случае денежная компенсация просто не покроет расходы на нужные препараты и придется их покупать за свой счет до 1 октября следующего года.

К сожалению, в республике было немало таких случаев. Поэтому нужно еще раз подумать, пока есть время, чтобы грамотно воспользоваться льготами.