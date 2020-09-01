В зооуголке «Ковчег» родились три енота

Похоже, этой осенью в чебоксарском зооуголке «Ковчег» в детском парке имени А.Г. Николаева случился настоящий беби-бум. Недавно «СЧ» сообщала о появлении у пары черных лебедей двух птенцов, как снова пополнение: енотиха принесла троих детенышей.

Как сообщают в детском парке, енотики родились около месяца назад. Все это время животные находились под круглосуточным контролем зоологов зоопарка, а недавно мама-енот начала выводить их в общий вольер. Это уже не первый случай рождения енотов-полоскунов в зооуголке. Прошлым летом у енота Нюши родились четыре малыша.