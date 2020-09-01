За счет сэкономленных на торгах средств дополнительно будут построены три ФАПа

В Чувашии до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов, сообщают в Минздраве республики. Откроются они в Канашском, Яльчикском и Порецком районах. Кроме того, планируется строительство трех дополнительных ФАПов — в деревне Малые Арабузи Батыревского района, селе Янымово Ядринского района и деревне Шоркасы Чебоксарского района. Возведут их за счет экономии от проведенных торгов.

Всего же за семь лет, по данным министерства, в республике построено 206 современных фельдшерско-акушерских пунктов — взамен ветхих и аварийных.