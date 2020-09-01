МУФТИЙ АЛЬБИР КРГАНОВ

глава Духовного собрания мусульман России

«Я с большим уважением отношусь к Олегу Алексеевичу Николаеву, знаком с ним не первый год — по работе в Государственной Думе, в комитете по межнациональным отношениям. Мне кажется, что Олег Николаев много полезного сделает для региона. Своим соотечественникам, всем жителям Чувашии я искренне желаю уважать старших, чтить традиции, помогать и поддерживать друг друга, молодежи — просвещаться, получать хорошее образование. Сегодня обществом востребован как порядочный, глубоконравственный человек, так и человек хорошо образованный. В республике живет очень трудолюбивый народ, способный точно оценивать все происходящее и устремленный в достойное будущее».