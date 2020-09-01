Вакциной от коронавируса в Чувашии первыми будут прививаться медицинские работники

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати

Об этом 18 сентября объявил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона. Он рассказал, что на данный момент в Чувашию поступили 42 дозы вакцины от COVID-19.  Первоочередным порядком от коронавируса будут прививаться медицинские работники, находящиеся непосредственно на переднем рубеже борьбы с вирусом.

«На сегодня мы ожидаем подписание соглашения со стороны Министерства здравоохранения Российский Федерации, в рамках которого, кроме этих 42 доз, планируется поступление еще 1054 доз вакцины от коронавируса», — добавил он.

По сообщению Минздрава России, добровольная массовая вакцинация станет доступна с января 2021 года.

Опубликовано: 18 сентября 2020 г.


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