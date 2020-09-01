Модный трактор и «Победа» за зерно. История республики на страницах «СЧ»

40 лет назад — 17 сентября 1980 года

Фотография, сделанная в конце июля 1912 года, знакомит читателей с любопытным эпизодом из жизни чувашского композитора Анатолия Тогаева.

«28-летний директор Акулевского двухклассного училища А.Н. Тогаев (на снимке — вверху) заснят с группой своих питомцев. Один из этих ребят — Иван Федорович Скворцов (в нижнем ряду — крайний справа), ставший впоследствии первым летчиком из Чувашии, нынче персональный пенсионер союзного значения, вспоминает:

— Анатолий Николаевич был нашим большим другом и наставником. Училище славилось замечательным хором. Руководил им сам директор. Увлекал же он учеников не одной любовью к музыке, но и физкультурой и спортом. <…>

А теперь о мальчишках. Почему на их лицах нескрываемая гордость и кто дал им военное снаряжение?

История такова. По велению сверху в городских, церковно-приходских школах, гимназиях, училищах и других учебных заведениях царской России внедрялось обучение военному делу. В этих целях формировались на местах так называемые «потешные» роты, «школы юных разведчиков», «сокольские» (спортивные) организации. <…>

Почетное право быть включенными в состав «потешной» роты Казанского учебного округа, также принимавшей участие в названном смотре, выпало и на долю воспитанников А.Н. Тогаева. На память об этом знаменательном событии акулевские «потешные» перед отправкой в столицу сфотографировались вместе со своим директором в Казани.

М. Ижеев».

65 лет назад — 18 сентября 1955 года

Колхозы Чувашии приобретают автомобили. И не только их: за сданные государству продукты они получили взамен 900 аккумуляторов, 35 передвижных электростанций, 10 локомобилей и паросиловых установок, 10 стационарных дизелей и многое другое.

«На базе Чувашпотребсоюза выстроились длинной вереницей новые, сверкающие лаком и никелем автомобили «Победа» и «Москвич». Рядом — грузовые автомашины. Все они будут проданы колхозам Чувашии в порядке закупа сельхозпродуктов.

В этом году значительно увеличивается количество товаров, предназначенных в обмен на сданные государству продукты. На универсальную базу Чувашпотребсоюза уже поступило 15 пропашных тракторов «ХТЗ-7», 234 грузовые автомашины, 81 легковой автомобиль, автожижеразбрасыватели».

45 лет назад — 14 сентября 1975 года

В Чебоксары прибыл первый образец трактора Т-330, собранный в Челябинске. Впоследствии этот трактор будет выпускаться на строящемся тракторном заводе.

«Т-330 в Чебоксарах первый день, а уже привлек всеобщее внимание. Взглянуть на него подходят и подходят строители, специалисты — люди, общим трудом которых создается завод по серийному выпуску мощного промышленного трактора.

И уже рождается здесь, в Чебоксарах, в цехе малых серий свой, чебоксарский, богатырь. А челябинский собрат поможет ему стать еще надежней и совершенней. <…>

Уникальный промышленный трактор Т-330 вобрал в себя много новых конструкторских замыслов: оригинальную ходовую часть, высоко поднятую для лучшего обзора кабину, множество модификаций агрегатирования. А на этом вот образце установлены лопата бульдозера и рыхлитель. К тому же здесь, как на северном варианте трактора, есть подогреватель для запуска двигателя в зимнее время.

Наш Т-330 к тому же модно «одет». У него все углы прямые, в соответствии с современными требованиями красоты и внешнего оформления техники. Он эффектно смотрится и выглядит изящным, оставаясь при этом сложнейшей технической новинкой, работать на которой можно, имея, как минимум, среднее образование.

С. Людмилина».

17 сентября 1975 года

В Чебоксарском музее В.И. Ленина состоялась встреча с известной участницей революционного движения, хозяйкой последней подпольной квартиры В.И. Ленина — Маргаритой Васильевной Фофановой.

«С затаенным дыханием слушали участники этой незабываемой встречи более чем двухчасовой захватывающий рассказ Маргариты Васильевны о днях последнего ленинского подполья, о его кипучей деятельности по подготовке звездного часа всего человечества — Великого Октября. <…>

Гостья с большой заинтересованностью осмотрела многочисленные экспонаты музея. Эта девяностодвухлетняя женщина служила образцом бодрости, оптимизма, умелой пропаганды дел и идей великого Ленина. В книге почетных посетителей Маргарита Васильевна сделала следующую запись: «Осмотрела прекрасный музей Ленина, организованный общественностью Чувашии. В таком музее есть чему поучиться устроителям музеев — это прежде всего и самое главное».

И. Кузьмичев, член совета

музея В.И. Ленина».

На снимке: М.В. Фофанова в одном из залов музея. Фото Б. Иванова