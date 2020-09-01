СЕРГЕЙ СТАРОВОЙТОВ

генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб Регионов»

«В Чувашии повестка такая: низкие доходы населения, сокращение числа предприятий, низкая инвестиционная привлекательность, ускорение трудовой миграции на выход. Что делает Николаев? Он сразу дожимает принятие Правительством РФ индивидуальной программы развития Чувашии, по которой республика получает 5 миллиардов из федерального бюджета. Параллельно создает Высший экономический совет и разрабатывает Программу социально-экономического развития. То есть переходит на комплексное решение проблем. Через конкурсы «Управленческая команда» и «Молодые лидеры» начинает формировать под себя новые элиты. А его нынешний электоральный эксперимент по равному и честному прохождению всех кандидатов даст стратегический результат. Думаю, уже в следующем году, во время выборов в Госдуму, ему будет легче договариваться».