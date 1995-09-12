Сборщики желудей и бобры-новоселы. История республики на страницах «СЧ»

45 лет назад — 9 сентября 1975 года

В Присурских пойменных озерах в 1973 году был создан первый в Чувашии государственный бобровый заказник.

«В минувшую пятницу в эти водоемы выпущены тридцать два бобра. «Новоселы» заказника доставлены из государственного заповедника, что в Шалинском районе Свердловской области. А несколькими днями раньше 36 бобров из Воронежского государственного заповедника выпустили в водоемы Ибресинского района работники республиканского общества охотников. <…>

По словам Александра Игнатьевича Соколова, главного охотинспектора республики, сейчас в наших лесных речках и пойменных озерах обитает около 1100 бобров. И добавил, что сведения эти приблизительные, предварительные: через месяц-другой будет сделана «перепись» в бобровых поселениях, которая даст более точные сведения.

Так вот, если двадцать с небольшим лет в нашей республике не было ни одного бобра, теперь уже ведется промысловый отлов этого зверька, мех которого ценится высоко. За последние три года по лицензиям отловлено триста бобров.

Н. Пейков».

На снимке: охотоведы Евгений Волков и Юрий Котов выпускают бобров. Фото В. Исаева

90 лет назад — 11 сентября 1930 года

Полным ходом идет призыв в Красную Армию. В Чебоксарский призывной пункт приходят не только «законные» призывники — каждый день сюда являются и несколько человек добровольцев. За шесть дней с начала призыва явка составила 92%.

«Перед столом призывной комиссии — скрученный из мускулов молодой парень.

Грудь, спина и плечи — напоены бронзовым загаром.

Вот — формула его здоровья.

Рост:

— Сто шестьдесят пять и пять.

Вес:

— Пятьдесят восемь.

Объем груди:

— Восемьдесят восемь.

Последнее испытание — зрение и слух.

— Годен! — звучит голос предкомиссии — что, рад?

— А как же не радоваться?! — отвечает здоровяк с проблеском радости в глазах. За первую пятидневку годных оказалось лишь 64%, из них же безусловно годных только 28,7%.

Общее физическое недоразвитие и трахома — вот основные причины, тормозящие поступление в Красную Армию.

Н. Элле».

55 лет назад — 5 сентября 1965 года

Начало сентября принесло шоршелским детям сразу два повода для радости. Новый учебный год они встретили в новом здании школы, а спустя еще несколько дней сюда приехали «космические» гости: Андриян Николаев с супругой Валентиной Николаевой-Терешковой и их звездный брат космонавт Валерий Быковский.

«…Пионеры под звуки горна выстраиваются на торжественную линейку. Председатель совета дружины Тамара Егорова отдает рапорт питомцу Шоршелской школы, дорогому гостю Андрияну Григорьевичу Николаеву. <…>

— Нам приятно быть у вас в гостях, смотреть на ваши радостные лица, — сказала в ответном слове Валентина Николаева-Терешкова. — Мы хотим, чтобы в новой школе вы всегда учились на «хорошо» и «отлично».

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На снимке: А.Г. Николаев, В.В. Николаева-Терешкова и В.Ф. Быковский на торжественной линейке в Шоршелской школе. Фото Г. Зинькова

25 лет назад — 9 сентября 1995 года

Шестиклассники Красночетайской средней школы нашли необычный способ подзаработать после занятий.

«Ученики вместе со своими классными руководителями ежедневно отправляются в окрестные леса собирать желуди. Добытые в ходе экскурсий дары леса ребята сдают в приемный пункт Присурского лесничества, расположенный в деревне Краснояр. На вырученные за работу деньги школьники планируют устроить веселое театрализованное представление во время новогодних праздников».

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На снимке: ребята из 6 «Б» и 6 «Д» Красночетайской школы готовятся к выезду в лес вместе с классными руководителями Алиной Геннадьевной Анисимовой и Верой Егоровной Ивановой. Фото П. Иванова

12 сентября 1995 года

Чебоксарский приборостроительный завод стал первым промышленным предприятием в городе, выдающим зарплату своим работникам при помощи пластиковых карточек.

«Партнером в новом начинании стал банк «Аяр»», чей расчетный центр расположен в одном из корпусов предприятия. Там же установлен и «электронный кассир» — банкомат, выдающий деньги хозяевам карточек. По желанию они могут взять здесь всю зарплату сразу или разбить получку на несколько частей.

Пока — в порядке эксперимента — на «карточную систему» оплаты труда переведено около сотни приборостроителей. Желающих же опробовать новшество на себе оказалось намного больше, и на предприятие уже доставлены из Йошкар-Олы 1000 пластиковых «платежных документов».