Санитарный вертолет готовится заступить на дежурство

Новенький «Ансат» производства Казанского вертолетного завода будет предназначен для перевозки врачей к месту оказания медпомощи и транспортировки тяжелобольных пациентов.

Сменные экипажи будут нести дежурство в режиме 24/7. Время подготовки к вылету составит 30 минут (зимой 60 минут).

К 2022 году санитарная авиация будет работать на базе медицинских учреждений Чебоксар, Канаша, Алатырского, Шумерлинского, Батыревского и Ядринского районов. Всего количество вертолетных площадок достигнет девяти.

Пока вертолет находится на стоянке в Чебоксарском аэропорту.

Фото cheb.ru