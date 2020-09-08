Санитарный вертолет готовится заступить на дежурство

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Новенький «Ансат» производства Казанского вертолетного завода будет предназначен для перевозки врачей к месту оказания медпомощи и транспортировки тяжелобольных пациентов. 

Сменные экипажи будут нести дежурство в режиме 24/7.  Время подготовки к вылету составит 30 минут (зимой 60 минут). 

К 2022 году санитарная авиация будет работать на базе медицинских учреждений Чебоксар, Канаша, Алатырского, Шумерлинского, Батыревского и Ядринского районов. Всего количество вертолетных площадок достигнет девяти. 

Пока вертолет находится на стоянке в Чебоксарском аэропорту.

 

Фото cheb.ru

Опубликовано: 8 сентября 2020 г.


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