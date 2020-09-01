ЮРИЙ БОРЗАКОВСКИЙ

олимпийский чемпион в беге на 800 м, главный тренер сборных команд России по легкой атлетике

«Эстафета газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева уже стала доброй традицией всей республики. Всегда радостно смотреть, как люди, занимаясь спортом, показывают пример и окружающим, привлекая и их к занятиям спортом! Здоровый образ жизни важен абсолютно для всех. От лица всей сборной команды и от себя лично хочу поздравить вас с этим знаменательным праздником. Желаю вам и всем вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия во всем!»

(Из приветствия участникам соревнований)