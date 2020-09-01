За номерами для участников эстафеты выстраивались очереди

Накануне 82-й республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «СЧ», которая пройдет уже в эту субботу, в редакции выдали нагрудные номера участникам. Только за первые полчаса зарегистрировались почти сорок команд — от такого наплыва даже образовались небольшие очереди. Первую заявку приняли от неоднократных призеров эстафеты — ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. От вуза заявились три команды — мужская, женская и основная. Много команд выставили также администрации районов и органы власти. Номера мандатная комиссия распределяла согласно занятым местам в прошлогодней итоговой таблице.