О ключевой ставке Банка России и инфляции

Ключ к ценовой стабильности

В июле Банк России объявил о снижении ключевой ставки на 0,25 п.п., до 4,25% годовых. Это уже четвертое снижение в текущем году. О том, почему это важно для бизнеса и населения, рассказал управляющий Отделением — Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Александр Логвинов.

— Александр Николаевич, для чего нужна ключевая ставка, и как ее снижение отражается на жителях республики?

— Изменяя ключевую ставку, Банк России может влиять на процентные ставки по кредитам и вкладам, что отражается на изменении спроса на товары и услуги, их предложении и, следовательно, на инфляции. К примеру, снижение ключевой ставки дает возможность коммерческим банкам уменьшать кредитные ставки и приводит к росту потребительского спроса.

Главное, что нужно понимать, когда вы слышите новости о том, что Банк России сохранил или изменил ключевую ставку, это сделано с одной простой целью — обеспечить в стране инфляцию вблизи 4% постоянно. В условиях ценовой стабильности у предприятий и населения повышается уверенность в завтрашнем дне, появляется возможность строить долгосрочные планы, например, инвестировать или откладывать на покупку квартиры или машины.

— Какое влияние на экономику оказывает снижение ключевой ставки в условиях пандемии коронавируса, в частности, на бизнес?

— Снижение ключевой ставки Банка России наряду с мерами Правительства РФ и Банка России по поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии содействует росту кредитования, в том числе наиболее уязвимых секторов экономики. Оно стимулирует банки к дальнейшему снижению ставок по кредитам. В результате кредиты становятся доступнее для предприятий и могут использоваться, например, для финансирования текущей деятельности или вложений в инвестиционные проекты. Все это позволяет уменьшить негативные экономические последствия ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса.

— Учитывая, что уровень ключевой ставки так важен для населения и бизнеса, почему Банк России не понизит ее так, чтобы кредиты стали более дешевыми?

— Снижение ключевой ставки, не связанное с реальными экономическими процессами, сопряжено с существенными рисками. Сначала снижение ставок действительно подстегнет инвестиции и потребление. Сберегать станет невыгодно, ускорится кредитование. Однако расширение производства требует времени. Растущий спрос в условиях, когда предложение не успевает подстроиться, приведет к расширению импорта. В результате повысится потребность в иностранной валюте, что приведет к ослаблению рубля и ускорению инфляции. В свою очередь рост инфляции вынудит банки поднимать ставки по кредитам, чтобы компенсировать потери от обесценения денег. И в итоге мы вернемся к дорогим кредитам и попутно дополнительно разгоним инфляцию. Снижение ключевой ставки должно быть постепенным, происходить по мере того, как инфляция закрепляется вблизи 4% и снижаются инфляционные ожидания.

— Предыдущие снижения ключевой ставки уже нашли отражение в увеличении объемов предоставленных кредитов. Сохраняется ли эта тенденция на рынке розничного кредитования?

— В период действия ограничительных мер, выдача кредитов ожидаемо снизилась по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года, но благодаря снижению ставок, снятию ограничений, господдержке ипотечного кредитования сейчас банки выдают уже больше кредитов, чем в прошлом году. В июле объем новых кредитов, предоставленных физическим лицам республики, увеличился по сравнению с июлем прошлого года на 15,6%. Портфель розничных кредитов на 1 августа по сравнению с аналогичной датой прошлого года вырос на 9,5% (годом ранее — на 19,9%), до 137,4 млрд рублей.

— Какой уровень инфляции сложился в нашей республике в последнее время?

— В июле годовая инфляция в Чувашии сохранилась на уровне предыдущего месяца и составила 2,8%. Отмечу, что рост цен на продовольствие замедлился из-за хорошего урожая некоторых видов овощей. Инфляция в сфере услуг также замедлилась. Дело в том, что в этом году не повышались тарифы на стационарную телефонную связь, и уменьшилась стоимость банковских услуг из-за смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Непродовольственная инфляция, наоборот, ускорилась в основном на фоне активизации спроса на отдельные товары в условиях смягчения ограничительных мер. При этом в республике сложилась наименьшая продовольственная инфляция среди регионов Приволжья в связи с высоким уровнем самообеспеченности региона продуктами.

Годовая инфляция в России выросла на 0,2 п.п., до 3,4%, в первую очередь за счет эффектов низкой базы сравнения для динамики цен продовольствия и жилищно-коммунальных услуг. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в среднем по стране составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

— Почему Банк России учитывает именно годовую инфляцию, а не сравнивает цены с прошлым месяцем?

— Люди зачастую замечают рост цен на товары за более короткий период, например, за месяц или даже за неделю. Такой временный рост цен может объясняться сезонностью товара или услуги. Продавцы под действием растущего спроса повышают цены, например, на цветы к 8 Марта или тетради к 1 сентября, а когда спадает ажиотаж — снижают. Например, в Чувашии в апреле 2020 года цены на яйца накануне Пасхи выросли по отношению к марту на 11%, а в мае снова снизились на столько же.

Банку России нужно объективно оценивать ситуацию, и поэтому правильнее смотреть, как выросли цены за год, то есть в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Так исключаются сезонные колебания цен, и остаются устойчивые тенденции, на основе которых и принимаются решения по денежно-кредитной политике.

— По официальным данным инфляция в республике в июле составила 2,8%. Но по собственным ощущениям, цены выросли гораздо сильнее. Как это можно объяснить?

— Когда речь идет об официальной инфляции, некоторые люди действительно начинают сомневаться в достоверности этих цифр, что может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, потребительская корзина у каждого человека своя, личная. Она может отличаться от той, которую Росстат использует для расчета инфляции. Если человек, например, не водит машину, то он не покупает бензин. Не все едят индейку, свинину, пшено или используют оливковое масло, хотя эти товары включены в расчет инфляции. Следует отметить, жители нашей республики в отличие от большинства россиян тратят больше, например, на макароны и крупы, молоко и рыбу (и, наоборот, меньше — на автомобили и топливо).

Также стоит помнить, что об инфляции в целом не нужно судить по изменению цен на один товар или небольшое количество позиций, так как доля таких покупок в составе общих потребительских расходов, скорее всего, мала. Например, популярная на завтрак овсянка определяет лишь сотые доли процента региональной инфляции.

Еще одной причиной может быть субъективность восприятия. Нужно признать, что скачок цен мы всегда воспринимаем болезненно, поэтому он врезается в память и мешает поверить в низкую инфляцию. В то же время снижение цен может остаться незамеченным. Мало кто заметил, что уже около года в Чувашии дешевеют (в годовом выражении) кофе в зернах и фруктовые соки по большей части из-за проведения длительных маркетинговых акций.

Отличие личной инфляции от официальной бывает не столь значительным, как может показаться на первый взгляд. При этом динамика официальной и личной инфляции, как правило, совпадает. Именно поэтому официальная инфляция и ее прогноз являются хорошим ориентиром для населения при долгосрочном планировании. Например, ставки по вкладам полезно сравнивать с прогнозом Банка России по инфляции. Если ставка превышает ожидаемую инфляцию, значит, вклад, скорее всего, позволит не только сохранить покупательную способность сбережений, но и преумножить их.

Беседу вела Анна Лоскутова