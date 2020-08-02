На капитальный ремонт образовательных организаций было направлено более 1,39 млрд рублей

31 августа т.г. на еженедельном совещании под председательством врио Главы Чувашии Олега Николаева министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев доложил о ходе проведения капитального ремонта образовательных организаций республики.

Министр отметил: «В 2020 году в рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» на капитальный ремонт 153 образовательных организаций (детских, садов, школ, спортивных залов в сельских школах, детских оздоровительных лагерей) из республиканского бюджета было направлено более 1,39 млрд. рублей».

Так, на капитальный ремонт 31 здания школ с износом более 50% было направлено 521,5 млн. рублей. В настоящее время работы завершены в 24 школах (77%).

В этом году впервые руководством республики было принято решение направить значительные средства на капитальный ремонт 43 зданий детских садов. Всего предусмотрено 36,3 млн. рублей. В настоящее время отремонтированы 23 детских сада (46,5%).

Министр пояснил, что в связи с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции финансирование расходов осуществлялись с учетом фактического поступления дополнительных налоговых и неналоговых доходов. В связи с этим ряд образовательных организаций смогли заключить контракты только в августе 2020, поэтому не успевают завершить работы по капитальному ремонту к началу учебного года. Занятия для учеников будут организованы в другом здании школы.