К Единому дню уборки вдоль берегов Волги присоединились жители Чувашии

29 августа состоялся Единый день уборки вдоль берегов Волги. Данная акция призвана обратить внимание на сохранение и защиту реки, а также окружающей среды и бережное отношение. Организаторами проекта стали активисты экологического движения «Чистая среда».

Участвовать в экологической акции изъявили желание 8 команд из городов Чебоксары, Новочебоксарск и Шумерля. Среди них: семьи с детьми, работники чебоксарского предприятия, школьники, их родители и просто неравнодушные жители. 65 человек поддержали доброе начало.

Акция проходила в формате конкурса. Организаторы присылали командам задания. Например, снять визитку, потом – итоговое видео, а также прислать фотографии уборки, найденных «артефактов» – интересных предметов мусора. Еще один этап – онлайн-викторина «Эрудит».

Первое место заняла сборная команда жителей города Чебоксары «Экожайзеры». Им предстояло наводить чистоту на территории пляжа, что на Восточном поселке. Второго места удостоилась команда «Ремез» из средней школы № 12 г. Чебоксары. Школьники вместе с родителями трудились на Казанской набережной. Третье место присудили команде «Чапаевцы», работникам Чебоксарского производственного объединения им. В.И. Чапаева. Место их уборки – от Афанасьевского до Новосельского пляжа.

В поселке Сосновка поработал трудовой коллектив средней школы № 29 г. Чебоксары. В городе-спутнике задействовали трудовой десант «ЭконоНовчик». Отдельной номинации удостоена семья Кармаевых, где мама с двумя детьми вышла на экологическое волмероприятие.