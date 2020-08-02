В Ельниковской роще Новочебоксарска открылась Аллея Памяти

В субботу, 29 августа, в Ельниковской роще Новочебоксарска состоялось открытие «Аллеи памяти 6-ой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка», совершивших 1 марта 2000 года бессмертный подвиг в Аргунском ущелье Чеченской Республики, остановив более пяти сотен международных бандитов-террористов.

Планшеты с портретами погибших десантников и описанием их подвига, а также с информацией об увековечении памяти 6-й роты установили на Аллее в Ельниковской роще. Открытие началось с выступления почетных гостей. Право перерезания символической «красной ленты» в честь открытия памятной Аллеи предоставили Героям России Николаю Федоровичу Гаврилову, Геворку Анушавановичу Исаханяну, Вячеславу Владимировичу Сивко.

В знак памяти и славы павшим воинам кадеты Новочебоксарска возложили гирлянду к новому мемориалу. После минуты молчания в честь героев прозвучали залпы оружейного салюта.

Напомним, что в первый день весны 2000 года в Аргунском ущелье, бойцы 6-ой роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ героически погибли, сдерживая натиск порядка 2-х тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым. Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа бойцы награждены посмертно Орденами Мужества.

В завершение памятного мероприятия участники возложили цветы к мемориалу. Гости отметили, что открытие памятной Аллеи в День города Новочебоксарска – это важное событие. Пусть память о воинах будет вечной!