С начала года с малоимущими гражданами заключено 3 518 социальных контрактов

В Чувашской Республике с 2020 года малоимущим гражданам осуществляется государственная социальная помощь на основании социального контракта в новом формате. По состоянию на 28 августа 2020 года отделами социальной защиты населения республики заключено 3 518 социальных контрактов на сумму 256,9 млн руб. В текущем году планируется заключить 4709 социальных контрактов на сумму 376,13 млн рублей (средства федерального бюджета – 372,37 млн рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 3,76 млн рублей).

Государственная социальная помощь гражданам предоставляется на реализацию мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, являющейся приложением к социальному контракту и предусматривающей мероприятия:

1) по поиску работы;

2) по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования;

3) по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности;

4) по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Под иными мероприятиями понимаются мероприятия, направленные на оказание государственной социальной помощи, предусмотренной абзацем вторым части 1 статьи 12 Федерального закона «О государственной социальной помощи», в целях удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, стимулировании ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в услугах дошкольного образования.

Для заключения социальных контрактов следует обращаться в отделы социальной защиты населения казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по месту жительства, предварительно записавшись на прием.