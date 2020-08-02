Число частных инвесторов за второй квартал увеличилось почти на миллион

Количество клиентов-­физлиц на брокерском обслуживании во втором квартале увеличилось на 970 тыс. (19,4%) и приблизилось к 6 млн человек, сообщается на официальном сайте Банка России. Массовый приток частных инвесторов вызван в основном снижением ключевой ставки и, как следствие, снижением доходности депозитов, а также восстановлением фондового рынка после волатильности в первом квартале. Число клиентов на доверительном управлении тоже выросло — на 2,9%, до 400,7 тыс. лиц.

Инвесторы продолжают открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) — к концу квартала их число составило 2,386 млн счетов. За квартал общий объем активов на ИИС вырос на 13,1%, до 245,9 млрд рублей, из них 69% (168,8 млрд рублей) лежат на брокерских счетах. Основную часть активов брокерских ИИС составляют акции, депозитарные расписки и облигации. При этом средний размер брокерского ИИС снизился до 80 тыс. рублей, в то время как средний ИИС в доверительном управлении вырос до 292 тыс. рублей.