Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации поздравляет жителей республики с Днем российского кино

День российского кино – профессиональный праздник кинематографистов, любителей и поклонников кинематографа ежегодно отмечается 27 августа. Удивительный мир, где сбываются даже самые невероятные мечты, где оживают сказки, становится близким. Данный вид искусства самый любимый, востребованный и зрелищный.

Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации поздравляет с Днём российского кино и желает удачно выбирать фильм для каждого просмотра, находить в любой российской картине что-то «своё». Пусть российская индустрия процветает, пусть появляется всё больше достойных, увлекательных, захватывающих и качественных фильмов.

В честь данного события Госкиностудия «Чувашкино» предлагает Вам посмотреть серию документальных фильмов о кинематографе, созданную совместно с «The one famous corp.». Мини-сюжеты посвящены ключевым моментам в истории мирового кино. О том, как появление цвета и звука в данной сфере навсегда изменило восприятие зрителем киноиндустрии, об отношении самих авторов к искусству.