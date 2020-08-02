В Чувашии в рамках проекта «Здравоохранение» обновятся все автоматизированные рабочие места врачей

Автоматизированное рабочее место позволяет медицинским работникам производить записи в электронной медицинской карте пациента, оформлять электронные больничные листы, выписывать электронные рецепты на лекарства – применять весь комплекс Республиканской медицинской информационной системы (РМИС) для информационного взаимодействия медицинских организаций. Чтобы эта работа носила бесперебойный характер, компьютеры и периферийные устройства нужно обновлять, поскольку техника имеет свойство изнашиваться.

С целью замены устаревшего парка компьютерной техники и дальнейшего развития информатизации здравоохранения республики закуплено более 6500 единиц технического оборудования. Новые комплекты, состоящие из системных блоков, мониторов, клавиатур, компьютерных мышей, получат 48 медицинских организаций Чувашии.

К поставке техники уже приступили. Одними из первых ее получили Вторая городская больница, Республиканский наркологический диспансер, Республиканский кожно-венерологический диспансер, Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн и Городская детская больница №2.

Обновление компьютерного парка медицинских организаций республики продолжится и в 2021 году. В результате реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение» обновятся все автоматизированные рабочие места врачей.

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