Жеребец из Чувашии установил рекорд Ульяновского ипподрома

На днях на Ульяновском ипподроме состоялось Большое ульяновское дерби среди рысистых лошадей. В борьбе приняли участие лучшие лошади Татарстана, Чувашии, Ульяновска. Чувашию представлял жеребец, рожденный в Засурье, на Чувашском конном заводе имени В.И. Чапаева, — Зов Предков РМ. Приз разыгрывался в три заезда, но нашему скакуну для победы хватило и двух — в обоих заездах он победил, установив заодно и рекорд ипподрома. …В целом летний сезон-2020 оказался богатым на достижения для Зова Предков РМ и его наездника Валерия Краснова. В конце июня жеребец установил рекорд резвости среди всех чувашских лошадей, когда-либо выступавших на конных бегах. Чуть позже, как уже сообщала «СЧ», Зов Предков РМ участвовал в Большом московском дерби на Московском центральном ипподроме и вошел в десятку лучших рысистых лошадей России.