Неизвестный рисунок поэта и бандероль из Италии: история республики на страницах «СЧ»

40 лет назад

12 августа 1980 года

Работник чебоксарского производственного объединения «Промприбор» Георгий Александрович Мельников уже четверть века собирает художественные открытки с репродукциями картин русских и зарубежных живописцев. Недавно к нему пришла бандероль из музея Кастельвеккио с репродукциями картин современных итальянских художников.

«В его домашней картотеке многие десятки тысяч открыток, поступивших из 500 музеев мира. Г.А. Мельников переписывается с филокартистами Франции, Италии, Индии, Голландии.

Выставки его открыток демонстрируются не только в Чебоксарах, но во многих городах страны. «Третьяковка» в миниатюре — так назвала одну из его выставок газета «Правда». Сейчас Мельников подготовил новую выставку открыток, рассказывающую о расцвете чувашского края. Она открыта в доме отдыха «Чебоксарский».

Л. Леонидов».

На снимке: Г.А. Мельников с внучкой Леной рассматривает новые открытки. Фото С. Игнатьева.

65 лет назад

14 августа 1955 года

Нетерпимо отстают со строительством силосных сооружений колхозы Комсомольского, Ибресинского, Чкаловского, Красно-Четайского, Кувакинского, Чебоксарского района.

Кукуруза: «Так-то вы готовитесь встретить меня!» Рис. М. Жолобова

55 лет назад

15 августа 1965 года

Студент Ленинградского государственного университета Алексей Иванов изучал творчество художника Н.Ф. Некрасова, учителя рисования Симбирской чувашской учительской школы. Разыскивая материалы о нем, он познакомился с внучкой И.Я. Яковлева Екатериной Алексеевной Некрасовой. Это знакомство помогло ему обнаружить неизвестный рисунок Константина Иванова. Чувашский поэт мечтал стать художником, готовился к поступлению в Академию художеств, однако большинство его работ впоследствии оказались утерянными.

«Показывая семейные реликвии — фотографии, старинные вышивки, Екатерина Алексеевна достала небольшой ватманский лист с карандашным портретом девочки, на обороте надпись: «23 ноября 1913 года. К. Иванов». Неизвестный рисунок Константина Иванова! Этот рисунок — портрет Екатерины Алексеевны, которая росла на глазах поэта и которую он учил рисовать.

Прическа с бантиком, ниспадающие волосы нарисованы остро отточенным карандашом. Тени лица покрыты тонкой штриховкой. Нажим карандаша подчиняется передаче фактуры: складки и узоры нарисованы более мягким карандашом. <…> Рисунок в целом весьма выразителен и профессионален. Находка представляет несомненный интерес для всех, кто изучает творчество К.В. Иванова».

25 лет назад

10 августа 1995 года

Во время проверки в одном из чебоксарских кафе сотрудники Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей обнаружили множество нарушений: например, червей в компоте.

«Решив, видимо, что у отправляющихся в дорогу людей аппетит и так хороший, работники кафе особо утруждать себя не стали: большинство блюд, подававшихся в этот день, было приготовлено с явным нарушением технологий и элементарных санитарных норм. Вследствие этого на стол к рейдовой бригаде попали и грязно-темный гарнир из непромытого риса, и жидкая прожарка, и компот, сваренный из червивых сухофруктов. <…>

В итоге «расплачиваться» за обед пришлось самим поварам — трое сотрудников кафе оштрафованы в общей сложности на полмиллиона рублей».

20 лет назад

12 августа 2000 года

Знаменитый человек-«магнит» из Чебоксар Михаил Васильев вновь удивил публику.

«На этот раз 44-летний М. Васильев выступал в фирме «СУОР-Кварц», изготовившей для него мраморные плиты. В первой же попытке он «прилепил» к груди 114 кг мрамора. Во втором подходе Михаил «взял» на грудь уже 120 кг веса. А напоследок рекордсмен потешил работников фирмы и журналистов тем, что водрузил на грудь не только мраморную плиту, но и троих своих детей».