АПК Чувашии: день нынешний и перспективы развития

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах прошло совещание по вопросу текущего состояния, проблем и развития АПК Чувашии. В нем участвовали врио Главы республики Олег Николаев и депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков. А также генеральный директор ЗАО «Международный центр развития регионов» Игорь Меламед – в режиме видеосвязи.

Как отмечалось, доля отрасли в ВРП региона составляет 8%. Закономерно, что в Комплексной программе социально-экономического развития республики на ближайшие годы ей отводится ведущее место. В представленной вице-премьером — министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым стратегии развития АПК в контексте данной программы шла речь о реализации конкретных проектов, вскрывались существующие проблемы. Игорь Меламед дал экспертную оценку отрасли, внес ряд существенных предложений.

На совещании также выступили представители банковских структур, руководители ряд ведущих предприятий отрасли. Состоялась презентация лучших хозяйств республики «Клуб Агро-100».

Опубликовано: 17 июня 2020 г.


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