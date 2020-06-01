Этим летом в республике откроются 15 детских оздоровительных лагерей

В течение ближайших трех дней местным властям предстоит урегулировать вопросы открывающегося 1 июля сезона летнего отдых детей. Речь идет, прежде всего, об обеспечении их безопасности, сказал врио Главы Чувашии. Учреждениями отдыха должны быть получены все необходимые допуски и сертификаты. А самое главное – надо проинформировать население о том, что в течение лагерных смен посещение родителями и гостями лагерей запрещено. Работать будут 15 лагерей, готовых принять 3 тыс. ребят.

Как сообщил министр образования и молодежной политики Сергей Яковлев, на реализацию заявленных мероприятий требуется более 19 млн руб., соответствующая заявка направлена в финансовое ведомство.