Томографы позволят быстрее выявлять нуждающихся в госпитализации больных коронавирусом

Пришедшиеся на праздник Святой Троицы выходные дни в республике прошли с полным соблюдением требований ограничения доступа на кладбища и в храмы, связанного с эпидемиологической обстановкой. Об этом доложила вице-премьер Алла Салаева на вчерашнем еженедельном правительственном совещании. Отмечена хорошая работа правоохранительных органов и муниципалитетов.

Врио Главы республики Олег Николаев выразил благодарность за надлежащую работу в данной ситуации, также отметив высокую организацию. И отдельно поблагодарил всех жителей республики, с пониманием воспринявших просьбу воздержаться от массового посещения кладбищ и церквей. Остается задача – не ослаблять усилий в борьбе с коронавирусом, сказал врио Главы. И главное – сохранять благоразумие и спокойствие.

Как доложил министр здравоохранения Владимир Степанов, принято решение об организации амбулаторно-консультативных центров на базе четырех медучреждений, имеющих томографы. Это позволит быстрее и качественнее отслеживать пациентов, нуждающихся в госпитализации и тех, кто может лечиться дома.