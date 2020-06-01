5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Всемирным днем охраны окружающей среды, а всех экологов – с профессиональным праздником!Природа Чувашии неповторима. Сохранение экологического благополучия нашей республики – важнейшая задача не только для органов власти и специалистов, но и для всех нас.Отмечу, что в последнем Национальном экологической рейтинге Чувашия стала лидером в Приволжье, а наши лесоводы – лучшие в округе. Благодаря консолидации усилий власти, бизнеса и общества мы реализуем национальный проект «Экология», инициированный Владимиром Путиным. Это позволит нам внедрить новейшие технологии в сфере охраны окружающей среды. В ближайшее время в республике заработает экотехнопарк. Там будут перерабатывать резину, упаковки, полиэтилен.Выражаю признательность всем, кто по долгу службы и по призванию проявляет заботу и уважительное отношение к природе, участвует в посадке деревьев, уборке мусора и в других экологических акциях, вносит вклад в развитие экокультуры.Убежден, что общими усилиями мы сохраним природу Чувашии для будущих поколений!

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев