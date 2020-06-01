Олег Николаев провел совещание по вопросам строительства в республике

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Отрасль считается локомотивом экономики, стимулирующим развитие многих других отраслей. В нынешних сложных условиях строители «выработали определенный иммунитет и способность действовать эффективно, и теперь важно планировать новые горизонты», — подчеркнул Олег Алексеевич.

Стратегию развития отрасли на 2020–2024 годы представил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев. В объемах строительно-монтажных работ в целом в январе-апреле наблюдается рост на 5% к тому же прошлогоднему периоду, на 8% увеличилась средняя зарплата. А вот темпы введения жилья из-за эпидемии в январе-апреле снизились на 9%. Спад мог стать более ощутимым, если бы строителей не включили в перечень предприятий, которым разрешено работать при ограничительных мерах, сказал министр.

О ходе подготовки комплексной программы развития Чувашии до 2025 года рассказал генеральный директор ЗАО «Международный центр развития регионов» Игорь Меламед. В том числе о направлениях развития строительной отрасли и наиболее острых ее проблемах. Было отмечено, что ее доля в ВРП республики составляет более 5%.

Участники совещания делились своими проектами и проблемами в их реализации в условиях эпидемии. Речь шла о подготовке документов, работе по эскроу-счетам, подготовке кадров, цифровизации строительной отрасли.

Отдельный разговор состоялся по теме архитектурного облика городов, и прежде всего столицы, имеющей «грех» в строительстве объектов, которые закрывают видовые точки. «Будем исходить из тех обстоятельств, в которых мы уже находимся, в том числе по высотному строительству. К сожалению, те ошибки, которые на сегодняшний день допущены, их можно устранить только через ансамблевую застройку, что-то придумать, чтобы завершить эти видовые стили. Может быть, где-то создавать дополнительные объекты, в том числе обзорные. Я готов лично участвовать в обсуждении архитектурных и видовых вопросов с учетом современных трендов и тенденций. Это очень важно», — заявил Олег Николаев.

Опубликовано: 5 июня 2020 г.


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