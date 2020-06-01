Хорошие новости в непростое время: о чем пишут люди в Инстаграм

Врио Главы Чувашии Олег Николаев рассказал на своей странице в соцсети о примере взаимопомощи среди волонтеров.

«Чебоксарские волонтеры оценили положение дел в Ядрине и отправили туда посылку со средствами индивидуальной защиты для коллег, — пишет он. — Поинтересовался подробностями истории. Оказывается, в Ядрине работают 15 волонтеров. Они помогают пожилым с покупкой продуктов и лекарств, ведут разъяснительную работу, участвуют в работе мобильных групп по контролю за соблюдением ограничительных мер. Эта команда делает очень нужное дело — помогает людям пережить трудный период. Когда на прошлой неделе мы усилили меры безопасности в Ядрине, работы у них стало больше». Врио Главы республики также сообщил, что «основные показатели — коэффициент распространения и количество тестов на 100 тысяч населения, — у нас близки к первому этапу по снятию ограничительных мер. Если сможем эффективно, слаженно и сознательно отработать эту неделю и переломить ситуацию, то со следующей недели сможем начать движение по пути снятия ограничений».

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поделился хорошей новостью — на этой неделе подрядчики приступили к гарантийному восстановлению дорог в микрорайоне «Солнечный».

«До 15 июня, — сообщает он, — им по гарантии необходимо привести в порядок дорожные и пешеходные участки на улице Асламаса и бульваре Солнечном, на которые жаловались жители микрорайона в социальных сетях». Средства городского бюджета на это не затрачиваются, уточняет Алексей Ладыков, никаких дополнительных средств на дорожные работы по гарантии выделяться не будет.

Известный гимнаст из Чувашии Владислав Поляшов, находящийся сейчас на сборах в Подмосковье, решил попробовать себя в киберспорте.

«Из-за самоизоляции многие соревнования были перенесены, — написал он в Инстаграм. — Для спортсмена это, конечно, грустная новость. Но, как и у всех, у меня появился шанс попробовать что-то новое в это непростое время. Федерация компьютерного спорта города Москвы и федерация шахмат Москвы при поддержке департамента спорта Москвы организовали проект «Московский киберспорт». И пригласили меня принять участие в «Турнире звезд спорта». 12 команд на протяжении 5 дней будут бороться в Counter-Strike: Global Offensive. Так мы сможем встретиться вместе, сохраняя при этом самоизоляцию. Наши игры можно будет посмотреть в онлайн-трансляции на новом сайте Федерации спортивной гимнастики России».

Фото gcheb.cap.ru: Контрольные проверки за ходом ремонтных работ проходят ежедневно, сообщают в администрации Чебоксар.