Олег Николаев выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Варнавы

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Он умер 1 июня на 90-м году жизни от двусторонней пневмонии, сообщает Чувашская митрополия.

Олег Николаев отметил, что за годы ответственного служения митрополит Варнава внес существенный вклад в укрепление авторитета Русской Православной Церкви, заботился о духовном здоровье сограждан и нравственном состоянии российского общества, многое сделал для возрождения храмов на территории республики.

«Жители Чувашии всегда будут благодарны митрополиту Варнаве за его деятельное участие в жизни общества, за неустанный труд, благодаря которому Чувашская Республика была и остается территорией межнационального и межконфессионального мира и согласия. Его мудрое слово и яркий талант проповедника снискали ему глубокую признательность и заслуженное уважение. Его кончина — большая потеря для всех нас. Убежден, что память о нем навсегда останется в истории республики и будет жить в сердцах ее жителей», – сказал врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Опубликовано: 1 июня 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Храм в Вурнарском районе ждет второго рождения
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.