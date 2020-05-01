Купальный сезон в Шумерле будет, но отдыхать пока придется у пруда

Такого экстремального «квеста» в поездке с руководством региона журналисты давно не проходили. Прибыв в Шумерлинский район, репортеры, фотографы и операторы, словно сотрудники спецподразделения на учениях, выбежали друг за другом из микроавтобуса и помчались на пересадку в более пригодный для бездорожья УАЗик. Представители местной администрации, с сомнением оглядев хрупких корреспонденток, намекнули, что может не стоит всем ехать, дескать, дорога не для слабонервных, чем, конечно же, наоборот заинтриговали журналистскую братию, так что на шумерлинский пляж поехали все. Пересесть из комфортного автомобиля пришлось и руководителю региона. Ехать на сурский пляж врио Главы Чувашии Олегу Николаеву предложили на внедорожнике…

Пляж начинается с дороги

— Это еще ничего, дорога подсохла, — успокаивал водитель подпрыгивающих на местах корреспондентов, пока наш отечественный «вездеход» кидало на ухабах. — А вот после дождей тут вообще не проехать.

Водитель рад, что, наконец, проблемы Шумерли услышаны руководством республики. Городок маленький, а болевых точек в нем хватает. Необорудованный пляж на берегу Суры, куда летом съезжаются позагорать и искупаться горожане, — одна из них.

Пляж, по словам местных жителей, здесь был еще с советских времен, однако современным требованиям безопасности он не отвечает, да и подъездной путь, как уже успели убедиться журналисты, небезопасен. Есть и другие вопросы: место для купания – неразрешенное, однако люди купаются; приезжают сюда горожане, а земля – на территории Шумерлинского района. Отдыху может помешать и находящийся недалеко от пляжа карьер, деятельность которого на сегодняшний день приостановлена решением суда…

Преодолев почти два километра бездорожья, делегация увидела просторный песчаный пляж, пологий берег, чистую воду и живописную природу. Казалось бы, тут самое место для пляжа. Такого мнения придерживаются и сами шумерлинцы. Напомним, вопрос о благоустройстве сурского пляжа от имени горожан задала на недавней пресс-конференции руководителя региона главный редактор районной газеты «Вперед» Анна Аношина.

Однако своими силами, по признанию главы администрации Шумерли Валерия Шигашева, город не может организовать тут пляж. «Мы обратились за поддержкой к руководству республики, и получили отклик, нашли понимание, — рассказал он журналистам. — На сегодня начали готовить проект, и, думаю, на следующий год сможем найти средства на его финансирование».

Много всего предстоит здесь сделать, отметил и Олег Николаев, осмотрев территорию пляжа. Чтобы превратить этот уголок в комфортную безопасную зону отдыха, с удобным подъездом, потребуется большой фронт работ и немалые затраты. Для начала, по его словам, нужно сделать дорогу, а потом уже заняться благоустройством места купания. Поэтому в качестве места отдыха для жителей Шумерли сейчас рассматривается и альтернативный вариант.

Отдыхать пока придется у пруда

Статуевский пруд или «дамба» (так называют это место в народе), где шумерлинцам предлагается этим летом отдыхать и купаться, находится недалеко от шоссе на въезде в Шумерлю со стороны села Калинино. Этот живописный уголок, скрытый от дороги ровным строем деревьев, также посетил врио Главы Чувашии во время своей поездки.

На бережку было пустынно, но пока решались вопросы относительно дальнейшей судьбы этого природного «оазиса», вдали появилась семья с детьми, решившая устроить фотосессию на свежем воздухе, на противоположном берегу закинул удочку рыбак, а на пригорке уселся загорающий. Видимо место это и впрямь популярное…

По словам главы администрации Шумерли Валерия Шигашева, горожане отдыхают тут даже чаще. Однако вот беда, и мусора после себя оставляют немало.

Инвестор, который взялся за благоустройство объекта, берется обслуживать территорию возле пруда. Здесь уже установлен временный деревянный причал в тени разросшейся по берегу ольхи. Возле него на водной глади покачиваются два прицепленных катамарана. Поставлена беседка с мангалом. Завезен стройматериал для обустройства пешеходных дорожек.

В планах на ближайшее будущее – установка малых архитектурных форм, детских игровых уголков. Намечено провести и освещение. Конечно, при благоустройстве этой зоны отдыха не обойдется без коммерческой составляющей, предупредил глава администрации, предприниматели будут сдавать в аренду домики, организуют летнее кафе, прокат лодок и катамаранов. Однако территория останется доступной и для желающих просто позагорать и искупаться, порыбачить, подышать целительным воздухом (рядом расположен сосновый лесок) и насладиться природой. По мнению врио Главы Чувашии Олега Николаева, пока это самый оптимальный вариант для отдыха шумерлинцев этим летом.