«ИСКО-Ч» проводит опрос: Что нужно построить в Новом городе?

Дело вот в чем: есть участок земли площадью 23,2 гектара, расположенный за большим Новгородским полукольцом. На генплане он обозначен как 8-й микрорайон. Сейчас там непроходимые заросли и сложный рельеф, уходящий к Волге. Застройщик микрорайона предлагает вместе подумать над тем, как лучше его обустроить.

И здесь мы планируем создать уникальное востребованное пространство для жителей района и города. Разработку концепции для 8го микрорайона мы доверили московским архитекторам из компании «Megabudka». Исследования показали что Чебоксарам не хватает площадок для развития искусства (как современного, так и традиционного) и культуры (в том числе перфомансы). Практически нет площадок, где демонстрируется наша аутентичность (чувашская мифология, этнография) – все гости (туристы) города, кстати, всегда первым делом интересуются этой темой. Им она кажется экзотичной.

Исходя из этого анализа, архитекторы предложили для развития 8-го микрорайона Нового города пять концепций. Задача жителей города – выбрать одну из них.

Разработчики отмечают: пока эти концепции весьма условные и задают лишь вектор, а более детально будут разрабатываться исходя из выбранной стратегии.

Концепция №1. Территория красоты и здоровья

Оздоровление, спорт, красота и отдых. Авторами концепции предлагается разместить на этом участке спа и банные комплексы, фитнес-центры и водные виды спорта, ретрит-центр (новое направление, связанное с уходом от суеты и желанием помедитировать в спокойствии), глэм-кемпинг или экологичная гостиница.

Архитектурное решение: комплекс из нескольких зданий, аккуратное внедрение в сформировавшийся ландшафт, тема экологичности и связи с природой, помноженная на современные технологии.

В общем, вполне логичное решение в пользу отдыха, полезного для души и тела, на природе, но с удобствами и транспортной доступностью.

Концепция № 2. Центр инициатив

Образование и ремесло. Предлагается организовать в Восьмом микрорайоне мастерские и лектории, ярмарки и точки местных брендов. Идея в том, что в Чебоксарах есть люди, которые увлечены своим хобби, и хорошо бы дать им возможность превратить это хобби в бизнес. А также создать место для встреч и неакадемического обучения.

Проводить мастер-классы, организовать универсальный кампус с коворкингами и нетвокрингами. Разместить мелких производителей с небольшими шоу-румами, пригласить ролевиков и реконструкторов, создать точку притяжения для творческих людей и тех, кто это ценит.

Архитектурное решение: отдельные площадки с удобными коммуникациями между ними, открытые и крытые павильоны.

Концепция № 3. Центр современного искусства

Фестивальная площадка, центр современного искусства, центр молодежных субкультур, арт-парк, роллер-велопарк. Такая социальная инициатива направлена на творческое и спортивное самовыражение молодежи.

Архитектурное решение: лофт, отдельные немногочисленные здания, упор на открытые площадки и павильоны.

Концепция № 4. Ландшафтный парк для активного отдыха и прогулок

Тот самый случай, когда сложный активный рельеф играет на руку: здесь можно проложить экологические маршруты для пеших или конных прогулок, использовать электро-багги, беговые лыжи, тюбинг и водные виды спорта. Разместить скалодромы, школу скаутов, лесные кафе, спортивные и беговые площадки, подвесные тропы между деревьев.

Архитектурное решение: система мостков, тропинки, настилы, природные материалы.

Концепция № 5. Этнографический парк Чувашии

Рассказать туристам, да и нам об уникальности и культуре чувашского народа. Объединить на одной территории этнографию, мифологию и народные промыслы.

Разместить клуб исторической реконструкции, экспозиции мифологических существ, этнографический и туристический центры, мастерские, тематические аттракционы. Проводить различные мероприятия и разработать повседневную активность.

Архитектурное решение: традиционные строения в современном прочтении, отдельные тематические зоны.

Концепций представлено пять, а выбрать надо всего одну. Непростой у нас выбор, правда? Поэтому очень хочется услышать ваше мнение, чтобы сообща решить, какая из них сейчас нужнее и востребованнее в Чебоксарах.

Итак, в чем наиболее нуждается Новый город: Концепция №1. Территория красоты и здоровья

Концепция № 2. Центр инициатив

Концепция № 3. Центр современного искусства

Концепция № 4. Ландшафтный парк для активного отдыха и прогулок

Концепция № 5. Этнографический парк Чувашии Посмотреть результаты

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Фото cian.ru