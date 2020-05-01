Центр «Мой бизнес» объединит все структуры развития и поддержки предпринимателей

В ближайшее время в Чувашии планируется объединить все структуры развития и поддержки бизнеса на одной платформе. Ею станет открытый в республике 20 марта текущего года центр «Мой бизнес».

Об этом сегодня, в День российского предпринимательства Олег Николаев напомнил в ходе совещания по работе центра, созданного в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Главная задача центра – в режиме «одного окна» оказывать весь спектр услуг и сервисов, связанных с началом и ведением бизнеса.

«Сама функция бизнес-планирования в зависимости от масштабности проекта должна распределяться по разным каналам и институтам поддержки. Эти моменты мы должны систематизировать в рамках создания единой системы институтов развития Чувашской Республики», — сказал Олег Николаев. Также он поручил руководителям республиканских структур развития бизнеса сделать их меры поддержки доступными и для самозанятых, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.