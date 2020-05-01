ЕГЭ в Чувашии начнется с пробных экзаменов 29 и 30 июня

Как прокомментировал министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев, система образования Чувашии готова к реализации поручений Президента Российской Федерации, данных на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 21 мая 2020 года.

В своем выступлении Глава государства отдельно остановился на вопросе, волнующем миллионы российских семей: что будет с единым государственным экзаменом?

В Чувашии для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году было подано 6060 заявлений. Напоминаю, что в текущем году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Для получения аттестата экзамены сдавать не требуется.

ЕГЭ, как и во всей стране, стартует в Чувашской Республике с пробных экзаменов 29 и 30 июня. На сегодняшний день подготовлены все 37 пунктов проведения единого государственного экзамена.

В ходе его будут соблюдены уже привычные школьникам стандартные меры безопасности (использование металлодетекторов на входе, онлайн-видеонаблюдение в аудиториях, общественные наблюдатели и т.д.). Кроме того, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, планируются дополнительные противоэпидемические мероприятия, которые позволят провести экзамены без опасений за жизнь и здоровье выпускников школ.

Более 6000 детей и их родителей должны быть уверены в том, что для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в вузы в Чувашии созданы необходимые условия. И наша задача – это доверие оправдать!