АНАТОЛИЙ АКСАКОВ,

председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку, председатель Высшего экономического совета Чувашии:

«У Чувашской Республики есть хороший потенциал «айтишников», есть квалифицированные люди. Для того чтобы его максимально задействовать, нужно определить программу действий или дорожную карту… Но если есть какие-то возможности для усиления нашей позиции для развития цифровой экономики, то мы можем использовать наработки крупнейших компаний. Пандемия показала, что цифровизация экономики — это очень актуальная задача. Я хотел бы, чтобы этот раздел в программе социально-экономического развития Чувашии, которую мы сейчас готовим, был одним из самых сильных».