Минтруд на прямой линии разъяснил «горячие» вопросы по выплатам

Свыше 30 тыс. просмотров в социальной сети собрала прошедшая на днях прямая линия с министром труда и социальной защиты Чувашии Аленой Елизаровой. Тема обсуждения, что называется, «горячая» — о социальной поддержке граждан во время пандемии.

В частности речь шла о социальных выплатах, которые были назначены в соответствии с поручениями главы государства. На вопросы жителей республики в режиме онлайн, а также присланные на прямую линию заранее, кроме министра отвечали и другие эксперты: управляющий отделением Пенсионного фонда России по Чувашии Роза Кондратьева и и. о. заместителя управляющего фонда социального страхования Михаил Семенов.

Министр труда в начале прямой линии напомнила, какие именно меры поддержки приняты по поручению Президента России. Это ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет, выплата в размере 5 тыс. рублей на детей до 3 лет с апреля по июнь, а также единовременная выплата в 10 тыс. рублей на детей с 3 до 16 лет.

Кроме того, гражданам, оставшимся без работы в период с 1 марта, увеличено пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда. Дополнительно по 3 тыс. рублей в месяц положено на каждого ребенка в семье, где один либо оба родителя с 1 марта потеряли работу. Подробнее об этом и о том, какая помощь предусмотрена работающим пенсионерам старше 65 лет, рассказал Михаил Семенов. Но большинство вопросов все же касалось поддержки семьи.

Как отметила Роза Кондратьева, ежемесячные выплаты семьям с детьми до 3 лет уже начались. Параллельно обрабатываются заявления на выплату для детей до 16 лет. К слову, маленьких получателей пособия до 3 лет в республике порядка 32 тысяч. Детей от 3 до 16 в Чувашии — около 207 тысяч. В целом указанная поддержка по этим двум направлениям, по словам Розы Алексеевны, оценивается почти в 3 млрд. рублей.

В какие сроки рассматриваются заявления? — был задан вопрос руководителю отделения Пенсионного фонда. «Заявления на ежемесячные выплаты, которые были поданы с 11-го по 22 мая включительно, рассмотрят до 26 мая. Деньги по ним перечислят 28 мая», — сообщила Роза Кондратьева. Единовременную же помощь в размере 10 тыс. рублей, по ее словам, родители начнут получать с июня, даже если решение будет принято раньше. Заявления на те и другие выплаты будут приниматься до 1 октября.

Если Пенсионный фонд примет отказное решение, граждан обязательно уведомят, свяжутся и в случае, если понадобятся какие-то уточнения указанных в заявлении данных. Если же с 11 мая по 30 июня ребенку исполнится 3 года — малыш кроме ежемесячной выплаты до 3 лет будет иметь право и на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Жительница республики Алина Румянцева интересовалась, когда будут приняты решения по единовременной выплате в размере 20 тыс. рублей из средств регионального материнского капитала. Напомним, право на него имеют многодетные семьи, совокупный доход которых не превышает прожиточного минимума (9538 рублей на каждого члена семьи). Правила по этой единовременной выплате рассмотрят на заседании Кабинета министров республики, пообещала Алена Елизарова, добавив, что уже с июня денежную помощь семья сможет получить на руки.

Также эксперты ответили на вопросы, влияют ли доходы семьи на получение поддержки, имеют ли на нее право дети, проживающие в республике, но родившиеся в другом государстве. Прозвучало от жителей республики также и предложение предусмотреть материальную помощь на «школьные» расходы, ведь с учетом трудного финансового положения некоторым семьям предстоящее 1 сентября может оказаться не по карману.