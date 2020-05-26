Сбербанк: вдохновляющий бизнес — какими предпринимателями восхищаются сотрудники медиасферы

День предпринимателя – отличный способ вспомнить тех, кто помогает нам покупать модную и современную одежду, угощает нас вкусными обедами и вообще всячески решает наши проблемы. В общем, как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о бизнесменах Чувашии. Причем о тех, кто не просто работает, а является примером и вдохновляет других! Мы попросили чебоксарских «медийщиков» поделиться историями о таких людях. Присоединяйтесь к челленджу Сбербанка и вы: рассказывайте на своих страницах в соцсетях о бизнесе, который вас вдохновляет, ставьте хештег #бизнес2020 и мы обязательно опубликуем лучшие истории!

Анна Филиппова, специальный корреспондент ГТРК «Чувашия»

В моей жизни, безусловно, есть предприниматель, который меня вдохновляет – это Маргарита Чернова, владелица сети секондхендов «Улицы Лондона» и студии ретро-мебели «Антик». Мне кажется, что ей удалось преломить изменить отношение жителей Чувашии к секондхендам в принципе – благодаря ей многие понимают, что там можно найти эксклюзивные и оригинальные вещи. Маргарита в столицу Чувашии попала «по воле случая». Город был незнакомым. Друзей не было. И в магазинах — пусто. Но она не расклеилась, не растерялась, а нашла дело своей жизни. Незнакомцы со временем стали хорошими друзьями, горожане стали одеваться ярче и смелее, а «Улицы Лондона» многие из нас сегодня (и я в том числе) называют «мой любимый магазин».

Меня вдохновляет, что она умеет даже в самых сложных обстоятельствах не опускать руки, быть стильной и сохранять поддерживать высокие стандарты в работе с коллективом, делает делая все, чтобы его сохранить. Мне очень нравится ее вкус во всем – в одежде, в бизнесе, в дизайне магазинов. А главное — город действительно стал ярче благодаря ей. «Улицы Лондона» дарят возможность для людей разных доходов носить интересные и оригинальные вещи за небольшие деньги. И, на мой взгляд, секондхэнд – это очень экологичный проект, реальное сохранение ресурсов планеты.

Алексей Радченко, основатель интернет-проекта «НА-СВЯЗИ.ru»

Удивляюсь тому, как руководителю магазина цифровой и бытовой техники «Квартон» Сергею Байкову получается гармонично совмещать бизнес и путешествия! Завидую ему по-белому и мечтаю научиться на его примере тому, как грамотно ездить по миру без ущерба для работы. Ещё мне нравится следить за работой руководителя клуба детского научно-технического творчества Kulibin.club Сергея Сорокина — с одной стороны он предприниматель, с другой — настоящий евангелист робототехники в Чувашской Республике. Еще меня вдохновляют примеры предпринимателей, которые смогли успешно перейти в другие бизнесы — создателей компании «Чебнет», открывших в итоге частные медицинские центры, и Владимира Сивова, который занимается разработкой мобильного приложения Lime HD TV после продажи интернет-провайдера «Инфолинк».

Павел Шаронов, серийный предприниматель, бизнес консультант, блогер

Искренне считаю, что каждый выживший в этот непростой период предприниматель – настоящий герой! И двоих предпринимателей готов выделить отдельной строкой. Денис Громов, один из сооснователей рекламного агентства «IdeaFix» — это образец того, как должен работать предприниматель. Меня восхищает его нескончаемый поток энергии и умение глубоко погружаться в детали. Мало того, что Денис очень талантливый бизнесмен и графический дизайнер, он – очень неравнодушный к нашей республике и нашему городу человек. Денис искренне хочет сделать мир вокруг себя лучше – с удовольствием читает лекции, участвует в общегородских проектах и откликается на участие в общественной деятельности.

Второй человек, за развитием которого я слежу с большим восхищением — Юлия Васильева. Юля – индивидуальный предприниматель и владелица небольшого SMM-агентства. Она очень серьезно выросла за последнее время. Мне нравится следить за тем, как она переживает за развитие общего уровня маркетинга в социальных сетях в нашем регионе. Помню, она даже организовывала профильные конференции для тех, кто хотел научиться грамотно вести соцсети – этого до нее в Чебоксарах, на моей памяти, не делал никто.

Анастасия Степашина, директор «Авторадио-Чебоксары», блогер

Ох, уже много лет я восхищаюсь простым продуктовым магазинчиком «Фрегат» на улице Хевешская. Владеет им Надежда Леонидовна Терентьева. Больше 15 лет она выдерживает невероятную конкуренцию с крупными сетями! Мало того, что владельцы умудряются держать на высоком уровне качество продаваемой продукции, так еще и знают всех своих постоянных клиентов в лицо и по именам. Не смотря на непростые экономические условия, они держат минимальные наценки, хотя это очень сложно. «Фрегат» — это еще и постоянное развитие. Осенью прошлого года они перестроили свой магазин и увеличили площади. Отважный шаг! С удовольствием ходила и буду ходить в этот магазин.

Еще у нас в Чебоксарах есть небольшой ювелирный отдел «Mona Lisa» в торговом доме Москва, которым владеет предприниматель Александра Медведева. Они Она работает в Чувашии уже почти 10 лет. И меня очень восхищает, как ей удалось в условиях пандемии перестроить бизнес на интернет- продажи. Я со многими людьми общаюсь, но никто в нашем городе не научился продавать «ювелирку» через Инстаграм. А Александра вместе с продавцами не успевает обрабатывать заявки. Каждый день у них по несколько доставок!

Альберт Ильин, руководитель агентства интернет маркетинга «PANDA»

Я восхищен семьей, которая владеет кафе грузинской кухни «Камелот» — Кирия Нугзаром Адамовичем и его супругой Луизой Георгиевной. Они люди уже в возрасте, и когда началась эта история с самоизоляцией, им пришлось очень туго. И они по-настоящему бились за сохранение своих сотрудников, понимая, что таких поваров, способных творить чудеса, найти будет нереально. Нугзар Адамович и Луиза Георгиевна быстро перевели кафе на формат дистанционного предоставления услуг — освоили доставку и работу «на вынос». Но меня потрясла их готовность к переменам. Они обратились ко мне и стали брать уроки по SMM-маркетингу. Они раньше и слова такого не слышали — «таргет». А сейчас звонят и говорят, а можно ли в ВКонтакте найти семьи у которых предстоит семейное торжество, мы же можем им праздник своими лепешками по-аджарски и хинкали устроить? И мы таргетируемся на такие семьи. Им тяжело, но их стержень воля и увлеченность заряжает заряжают и меня. И когда все это утихнет, я буду максимально стараться обедать у них, чтобы помочь их бизнесу восстановиться. И друзей туда своих приведу.

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*фото предоставлены участниками проекта