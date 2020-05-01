Всех призывников протестируют на COVID-19

Александр Мокрушин: В армию идти безопасно

Вот уже полтора месяца, как в России стартовал весенний призыв, а из Чувашии еще ни один призывник не отправлен в армию. «Ситуация с коронавирусом, действительно, внесла свои коррективы, но это не значит, что работа по призыву остановилась, перед военкоматом республики поставлена задача отправить в войска более 1300 молодых парней, и она будет выполнена», — заверил корреспондента «СЧ» военный комиссар Чувашии Александр Мокрушин в своем недавнем интервью.

Отметим, встреча проходила с соблюдением всех мер безопасности. На входе в военкомат журналиста попросили надеть маску и не снимать ее даже во время интервью, продезинфицировать руки, медработник, измерив температуру бесконтактным градусником, сделала пометку в журнале — 36,3…

— Вижу, что у вас тут по-армейски строго… — началась беседа с Александром Мокрушиным уже в его кабинете.

— Иначе и быть не может, — заметил военком. — И в военкоматах, во время прохождения медосмотра и на призывных комиссиях, и на сборном пункте соблюдаются повышенные меры безопасности. Мы не можем рисковать. Командованием поставлена задача — не пропустить в армию ни одного больного коронавирусом.

— Как изменилась работа военкомата по призыву в связи с коронавирусом?

— Весенний призыв, стартовавший 1 апреля, в самом разгаре, наряд дан, и сроки его выполнения никто не отменял. Согласно указаниям, мы постарались всю работу с документами максимально выполнить в апреле — начале мая, в это время военкомат работал на «удаленке». Наши сотрудники по телефону общались с молодыми людьми, которые призываются в этом году, а также с теми, кто подлежит призыву, но, скажем, имел ранее отсрочку по разным обстоятельствам. Но в том и другом случае медкомиссию, как правило, проходят все. А это примерно около 6 тысяч граждан призывного возраста. Наводили справки о семейном состоянии, стоит ли человек на учете в психоневрологическом диспансере и наркологии. Запрашивали в учебных заведениях характеристики. И лишний раз старались не дергать тех, о ком мы точно знаем, что они учатся в вузе и имеют соответствующее подтверждение. С 12 мая военкомат приступил к работе в полном режиме.

— Кстати, у выпускников 11-х классов в связи с коронавирусом сдвинут график сдачи ЕГЭ. Не получится ли так, что их заберут в армию прямо с экзамена?

— Конечно же нет. Все ребята, которые сдают летом ЕГЭ, автоматически получают отсрочку на поступление в вузы. Если не поступят, то пойдут в армию осенью. Но если молодой человек призывного возраста желает сначала отдать долг Родине, а потом уже получать высшее образование, мы ему не откажем.

— Молодые люди уже проходят медкомиссию?

— Да, с 12 мая мы работаем в полном объеме. В военкомате Чебоксар, например, медицинское обследование на начало недели уже прошли более 400 человек.

— Но призывники и их родители опасаются, что так можно и вирус подхватить…

— Понимаю их опасения, но еще раз повторюсь — на призывных пунктах, развернутых в городах и районах, меры безопасности самые строгие. Если ранее мы вызывали на медкомиссию по 40-50 человек, то сейчас по 10-12, каждая группа приходит строго в свое время. Обязательно соблюдение социальной дистанции. При входе проверяется температура, надеваются маски, бахилы, перчатки. Только после всех этих процедур человек допускается к медицинским специалистам. После обследования медики выдают заключение. Если парню нужны какие-то дополнительные анализы, например, есть подозрения, что у него гастрит, то его направляют в больницу. Если все в порядке, он идет на призывную комиссию, и там ему вручается боевая повестка, что, допустим, 10 июня необходимо явиться на сборный пункт.

— Призывники проходят тестирование на коронавирус?

— Да, и притом не один раз. За 5 дней до назначенной явки в сборный пункт молодой человек сдает тест на коронавирус. Сразу отмечу, он совершенно бесплатный. В эти пять дней мы настоятельно рекомендуем ни с кем не контактировать…

— Словом, от традиционных проводов друзей и родных придется воздержаться…

— Так точно. В этот раз лучше провести вечер в узком семейном кругу. Думаю, и родителям такой вариант проводов сына придется по душе.

Ну а как только придут результаты тестов и все будет в порядке, ребят соберут на призывном пункте своего района или города и автобусом отправят уже на сборный пункт в Чебоксары. Подчеркну — при соблюдении всех мер безопасности: масочный режим, дистанция, санитарная обработка автобусов и так далее.

На сборном пункте, как вы знаете, расположенном сейчас в здании бывшей Кадетской школы, ребят ждет еще одна проверка на COVID-19, на этот раз уже экспресс-тест, результат которого будет получен через 15 минут. Ожидать его призывник будет в отдельной палатке. И только получив подтверждение, что все в порядке, молодые люди попадают в так называемую «чистую зону», где на вирус протестированы все, начиная от технического персонала до старших офицеров. Там уже с призывниками начинается второй этап работы. Представители воинских частей комплектуют команды, ребята переодеваются. Ночуют, убывают в часть, где их, между прочим, ждет еще одно тестирование на коронавирус и обязательный двухнедельный карантин. Словом, боитесь заразиться вирусом — идите в армию, там безопаснее.

— Похоже, действительно в армии сейчас самое безопасное место. Но вот если предположить, что тест, проведенный на сборном пункте, окажется положительным…

— Мы предусмотрели и такой расклад событий. В этом случае человек изолируется в бокс, направляется в больницу, на 14-дневный карантин будут отправлены и те ребята, которые были с ним в автобусе. Если нужно, снимем наряд с района. А задачу по призыву выполним за счет других муниципалитетов. В общем, продумано все, до самых мелочей, при любом раскладе.

— Александр Александрович, когда ждать первой отправки? В соседних регионах она уже идет.

— Ближе к середине июня. Дело в том, что в настоящий момент в связи с ситуацией по коронавирусу в субъектах осуществляется отправка новобранцев в войсковые части, находящиеся на их же территориях. В нашей республике военных частей нет, поэтому май мы спокойно ждем, а после 10 июня начнем отправлять. Ребята поедут служить и в соседние регионы, и в Крым, и традиционно на катер «Чувашия»…

— Кстати, как дела у наших ребят, кто сейчас уже проходит срочную службу?

— Служба идет своим чередом. Правда, временно без увольнительных. Заболевших коронавирусом среди военнослужащих из Чувашии нет.

— Спасибо вам за интервью.

Фото stat.mil.ru: Медицинская маска теперь неотъемлемая часть военного обмундирования новобранца.