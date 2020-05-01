За прошедшие выходные два человека в Чувашии пострадали от падения с высоты

23 мая в Янтиковском районе из окна первого этажа выпал трехлетний ребенок. Всё обошлось только ушибом. Фельдшеры скорой оказали мальчику необходимую помощь и увезли в больницу для исключения осложнений. Ночью с 24 на 25 мая в Чебоксарах из окна 4 этажа выпала женщина, которая сидела на подоконнике облокотившись на москитную сетку. Через 6 минут реанимационная бригада скорой помощи была на месте. Женщине обработали раны, ввели обезболивающее, наложили шины и на носилках погрузили в машину. Сейчас она находится в больнице в реанимации.

В 2019 году от падения с высоты погибли 45 взрослых и 6 детей. Зачастую виновница несчастных случаев – москитная сетка. Чаще всего из окон выпадают маленькие дети, оставленные без присмотра или под присмотром пожилых или несовершеннолетних.

Соблюдайте меры предосторожности!

Не оставляйте детей без присмотра в комнате с открытыми окнами, не разрешайте детям играть на подоконнике, исключите возможность забраться на подоконник. На москитные сетки установите соответствующую защиту, на окна блокираторы, которые не дадут ребенку открыть окно самостоятельно.