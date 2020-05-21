Страна своих не бросает

Убедиться в этом помог Инстаграм «Советской Чувашии»

Пять женщин из Чувашии в минувший четверг сели на самолет, следующий спецрейсом из Нью-Йорка в Москву. Собрались они из разных концов США — две прилетели из Майями, третья с двумя пересадками добралась до Нью-Йорка из Чикаго, еще две приехали из штатов Аризона и Нью-Джерси. Среди этой пятерки была и чебоксарка Людмила Николаевна, о судьбе которой наша газета вкратце уже писала. Собственно говоря, не без помощи «СЧ» и Мининформполитики Чувашии и состоялось возращение домой застрявшей в Америке чебоксарки.

…А началась эта история так. В ноябре прошлого года бывший бухгалтер, а ныне молодая пенсионерка отправилась во Флориду к дочери — нянчить недавно родившуюся внучку. Обратный билет был заранее куплен на 28 апреля. Но потом началась катавасия с коронавирусом, и на семейном совете с возвращением решили повременить — поменяли билет на конец мая. Кто ж знал, что к тому времени регулярные рейсы Аэрофлота отменят вовсе…

«С каждым днем мне становилось все тревожней, — вспоминает Людмила Николаевна. — Несколько раз вместе с дочкой звонили в посольство — там меня выслушивали, сочувствовали, но никакой полезной информации я от них не узнала. Уже и ночью спать не могла, паника на душе, все думала, как же мне теперь вернуться домой. В Инстаграме я подписалась на несколько страниц, связанных с Чувашией. На странице вашей газеты прочитала интервью с министром Михаилом Анисимовым, тут же написала комментарий, поделилась своей бедой. И как же я была счастлива, когда вы мне сразу ответили! Так я радовалась, пожалуй, только когда в Америке смотрела российское телевидение и услышала слова Михаила Мишустина: «Мы своих не бросаем, вывезем всех до одного».

После обращения чебоксарки наша газета попросила связаться с Людмилой Николаевной специалистов Мининформполитики, в рамках общероссийского проекта занимающихся возращением на родину соотечественников, которые остались за рубежом из-за коронавируса. Сотрудники министерства написали ей, посоветовали зарегистрироваться на сайте Госуслуг, заполнить необходимые анкеты и ждать, когда сформируют очередной рейс до Москвы. «Списывались мы потом часто, — рассказывает Людмила Николаевна. — По делу у меня были вопросы или, может, не совсем — но мне сразу отвечали, давали советы. И это было тоже очень приятно».

И вот 15 мая — долгожданный рейс на Родину. В салоне аэробуса десятки людей из разных регионов России. Вели себя пассажиры тихо: не обнимались на радостях, русских песен не пели. «Сидели все в масках, думал каждый о своем, — говорит Людмила Николаевна. — Я, например, мечтала: вот прилетим мы в Москву, это ж будет как в сказке».

КСТАТИ С 10 апреля по 19 мая при содействии федеральных и региональных властей в Чувашию вернулось 69 жителей республики: 17 — из Индии, 15 — из Таиланда, 9 — из США, 5 — из Испании, столько же — из Узбекистана. По 4 человека прилетели из Германии, Турции и Индонезии, двое вернулись с Кипра, и по одному — из Греции, Латвии, Португалии и Таджикистана. По последним уточненным данным, за пределами России сейчас ждут возращения домой 268 жителей Чувашии, в том числе 29 детей.

Сказку не испортили и строгие проверки. По прилету сначала в салоне самолета, затем в здании аэропорта Шереметьево люди в защитных спецкостюмах измерили возвращенцам температуру в области лица и шеи. Был и таможенный контроль, а затем сверка списков — кто и куда из аэропорта едет. «Подошли мы к столу, — вспоминает Людмила Николаевна, — человек в спецкостюме поднял список из пяти фамилий: «А, вы из Чувашии. Вас уже ждут». Подписали мы отказ от московского обсерватора, и сотрудники полиции проводили нас до выхода, передали с рук на руки двум водителям и медбрату Андрею. Так хотелось на радостях их обнять — но нельзя, надо соблюдать дистанцию. Так что все наши теплые чувства высказали мы им только на словах».

В салоне вместе с нашими «американками» оказались еще двое жителей Чувашии — мужчина, возвращавшийся из Испании, и девушка, прилетевшая из Индии. «Ехали мы на спецмашине с сиреной и мигалкой. Это тоже, я считаю, хорошо продумано, — говорит Людмила Николаевна. — На обычном микроавтобусе добирались бы в два раза дольше».

В местный обсерватор на базе санатория «Лесная сказка» Минздрава Чувашии семерых путешественников привезли к часу ночи. Врачи и сотрудники Роспотребнадзора, несмотря на поздний час ждавшие гостей, провели все необходимые процедуры: медосмотр, измерение температуры, дезинфекцию чемоданов и верхней одежды. А потом уставших, но счастливых людей расселили по комнатам — каждого по одному.

…В «Лесной сказке» Людмила Николаевна и другие люди, вернувшиеся вместе с ней из-за границы, живут уже несколько дней. Выходить на улицу им нельзя, и даже в общий коридор — нельзя. Уже сданы несколько тестов на коронавирус, остался еще один — за три дня до окончания карантина. Трижды в день врачи приходят к ним на обязательный медосмотр, несколько раз в комнате проводится влажная уборка и кварцевание. По телефону Людмила Николаевна каждый день разговаривает с дочкой и мужем, переписывается с другой дочкой, оставшейся в Америке. «Там у них тоже строго, — говорит она. — Школы, детсады закрыты, не работают кафе и рестораны, на улицах люди ходят в масках. Но все равно тревожно за дочку». Однако поводов для счастья у Людмилы Николаевны все же больше. Радуется она и мелочам жизни, например, вкусной еде: «рассыпчатые каши, борщ, курочка с макаронами — все как дома». И самому главному — что их не оставили в беде, что скоро она увидит своих родных.

«Еще месяца полтора назад мне казалось — выхода нет, я забыта и брошена на чужбине, — говорит Людмила Николаевна. — Но оказалось, действительно — своих страна не бросает. И я очень благодарна и вашей газете, и сотрудникам Минздрава и Мининформполитики Чувашии, и многим другим людям, кто принял участие в моей судьбе, помог вернуться домой».

Фото salsknews.ru:

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