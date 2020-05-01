В Чувашии налажено массовое производство медицинских масок

19 мая Олег Николаев посетил предприятие, где освоен выпуск одноразовых трехслойных медицинских масок, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Производство медицинских масок в тестовом режиме запущено на ООО «Яхтинг» 9 мая, а на днях компания вышла на полный производственный цикл. Уже проведены первые отгрузки готовой продукции, маски поступают в магазины Чебоксар, Новочебоксарска и Ядрина. Тем самым задача по обеспечению потребностей Чувашии в масках, которую поставил перед местными производителями врио Главы республики, успешно решается.

Олег Николаев заверил, что предприятиям, выполняющим такую важную миссию в период распространения коронавирусной инфекции, оказывается государственная поддержка, в том числе субсидируются затраты, связанные с приобретением оборудования.

«Сегодня мы увидели успешный пример того, как через диверсификацию предприятие наладило выпуск востребованной продукции – масок. Помним, когда только пришла коронавирусная инфекция, масок было мало, спрос большой, соответственно цены на них подскочили. На сегодняшний день рынок насытился. Производство товара в промышленных масштабах объективно снижает себестоимость. Соответственно снижается цена и на рынке. Это совершенно иные качество продукции и цена, приемлемая для потребителя. Такого рода предприятия будут всецело находиться под вниманием государства, будут получать поддержку и помощь, чтобы диверсифицировать производство, реализовать свои инвестиционные проекты и создавать новые рабочие места», — подчеркнул он.